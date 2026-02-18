WINDSOR, ON, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Le contexte mondial évolue rapidement, ce qui laisse les économies, les entreprises et les travailleurs dans un climat d'incertitude. En conséquence, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler : bâtir une économie plus forte pour rendre la vie des Canadiens plus abordable. Les pressions liées à l'abordabilité, surtout celles associées à l'alimentation, nécessitent un soutien immédiat pour la population canadienne.

Aujourd'hui, à Windsor, la ministre fédérale de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, s'est rendue au Unemployed Help Centre - Hub of Opportunities pour souligner le travail réalisé par le gouvernement visant à remettre plus d'argent dans les poches des personnes les plus touchées par la hausse des prix des aliments et à lutter contre l'insécurité alimentaire à plusieurs égards.

Comme l'a annoncé le ministre des Finances et du Revenu national le 12 février dernier, le gouvernement a adopté une loi visant à mettre en œuvre la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels pour offrir un soutien à plus de 12 millions de Canadiennes et de Canadiens à revenu faible et modeste, y compris environ 5 millions1 en Ontario, afin de les aider à se procurer les produits essentiels dont ils ont besoin au quotidien, à compter du printemps 2026.

La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels permettra :

de verser un supplément unique, dès que possible au printemps et au plus tard en juin 2026, correspondant à une hausse de 50 % de la valeur annuelle du crédit pour la TPS en 2025-2026. Cette mesure apporte une aide supplémentaire immédiate de 3,1 milliards de dollars aux particuliers et aux familles qui reçoivent le crédit pour la TPS;

d'augmenter la valeur de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels de 25 % pendant cinq ans, à compter de juillet 2026. Cette augmentation représenterait une aide supplémentaire de 8,6 milliards de dollars de 2026-2027 à 2030-2031, y compris pour 500 000 nouveaux particuliers et nouvelles familles.

Au total, ces mesures permettront de verser jusqu'à 402 $ supplémentaires à une personne seule sans enfants, 527 $ à un couple et 805 $ à un couple ayant deux enfants. Grâce à celles-ci, le gouvernement du Canada compensera alors la hausse du coût du panier d'épicerie qui dépasse le taux d'inflation global depuis la pandémie.

Le gouvernement a également annoncé récemment une série de mesures pour lutter contre l'insécurité alimentaire, soutenir les producteurs et renforcer les chaînes d'approvisionnement, qui comprennent entre autres ce qui suit :

Réserver 500 millions de dollars du Fonds de réponse stratégique pour aider les entreprises à absorber les coûts attribuables aux perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, sans refiler la facture aux Canadiens.

Créer un fonds de 150 millions de dollars pour la sécurité alimentaire dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pour les petites et moyennes entreprises et les organisations qui les soutiennent.

Instaurer la passation en charges immédiate pour les serres afin de réduire le coût de la production alimentaire. Les producteurs pourront ainsi déduire le coût total des serres acquises depuis le 4 novembre 2025 et pouvant être utilisées avant 2030. Cette mesure fait augmenter l'approvisionnement au pays et l'investissement dans la production alimentaire à moyen terme.

Injecter 20 millions de dollars dans le Fonds des infrastructures alimentaires locales afin d'alléger les pressions que connaissent actuellement les banques alimentaires. Cette mesure permet d'aider les banques alimentaires et les autres organisations locales, régionales et nationales à offrir plus d'aliments nutritifs aux familles dans le besoin.

Élaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire pour nous attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. Elle permettra de renforcer la production d'aliments au pays et d'améliorer l'accès à des aliments abordables et nutritifs.

Cette stratégie comprendra aussi des mesures visant à mettre en œuvre l'étiquetage des produits à l'unité et à soutenir le travail du Bureau de la concurrence dans la surveillance et l'application des règles de concurrence sur les marchés, notamment dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire.

Citations

« Nous savons que les familles et les particuliers dans des collectivités comme Windsor ressentent la pression de la hausse des coûts. La nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels représente un soutien financier concret pour les Canadiens et les Canadiennes qui en ont le plus besoin, alors que le plan du gouvernement visant à bâtir l'économie la plus forte du G7 entre en vigueur. Notre plan est clair : bâtir une économie forte qui profite à l'ensemble de la population canadienne, fondée sur une croissance économique réelle et partagée. »

- La ministre fédérale de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« À la suite de l'annonce concernant l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, récemment, nous sommes honorés d'accueillir la ministre Patty Hajdu, qui vient voir le travail transformateur réalisé au Unemployed Help Centre pour notre communauté. Sa visite est une occasion de montrer les retombées réelles et positives que nous générons les uns pour les autres. »

-- La directrice exécutive de Unemployed Help Centre - Hub of Opportunities, June Muir

Faits en bref

Dans le cadre de l'Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels proposée :

Une personne âgée vivant seule avec un revenu net de 25 000 $ recevrait un supplément unique de 267 $ en plus d'une bonification à long terme de 136 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 402 $). Au total, elle recevrait 950 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (avec le supplément);



Un couple ayant deux enfants dont le revenu net est de 40 000 $ recevrait un supplément unique de 533 $ en plus d'une bonification de 272 $ pour l'année de prestations 2026-2027 (une augmentation totale de 805 $). Au total, il recevrait 1 890 $ pour l'année de prestations 2026-2027.

Après le versement du supplément unique au printemps de 2026, les familles et les particuliers admissibles au Canada recevront des paiements réguliers bonifiés dans le cadre de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels à partir de juillet 2026.

Cette allocation sera versée au début de chaque trimestre afin de permettre aux familles d'accéder rapidement aux fonds dont elles ont besoin pour couvrir leurs dépenses quotidiennes. Ces montants s'ajoutent aux prestations existantes telles que l'Allocation canadienne pour enfants, la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et le Supplément de revenu garanti.

Le gouvernement concentre ses efforts pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Le Programme national d'alimentation scolaire représente un investissement majeur qui vise à donner accès à des aliments nutritifs à jusqu'à 400 000 enfants chaque année scolaire. En soutenant la santé et la réussite académique des enfants, y compris ceux qui vivent l'insécurité alimentaire à la maison, le programme favorise un avenir plus sain et une vie plus abordable pour les familles canadiennes.

Liens connexes

[1 T.-N.-L. : 187 000. Î.-P.-É. : 56 000. N.-B. : 280 000. N.-É. : 360 000. Qc : 2,8 millions. Ont. : 5 millions. Man. : 475 000. Sask. : 354 000. Alb. : 1,3 million. C.-B. : 1,7 million. Yn : 10 000. T.N.-O. : 11 000. Nt : 9 000.]

