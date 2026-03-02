TORONTO, le 2 mars 2026 /CNW/ - Le Canada a les ressources dont le monde a besoin, et se démarque comme un partenaire de confiance dans le domaine de la production de minéraux critiques. Les chaînes d'approvisionnement de la défense et des technologies propres ont besoin d'une offre stable de minéraux, mais de plus en plus, les marchés sont soumis à un phénomène de concentration et perturbés par les risques géopolitiques. Dans ce contexte, le Canada est perçu non seulement comme une superpuissance en matière de ressources, mais aussi comme un fournisseur porteur de stabilité, de durabilité et de transparence dans les marchés.

Aujourd'hui, lors du Forum canadien sur les minéraux critiques tenu à l'occasion du congrès 2026 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, s'est joint à des partenaires de l'industrie et de la scène internationale pour annoncer 30 partenariats et investissements dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques (ci-après l'Alliance).

Lancée par le premier ministre Carney pendant la présidence canadienne du G7 en 2025, l'Alliance transforme une ambition commune en action concrète. Cette seconde série de nouveaux partenariats et investissements permettra de débloquer 12,1 milliards de dollars pour financer des projets de minéraux critiques avec 12 alliés. Si l'on ajoute à ce montant les investissements et partenariats annoncés en octobre 2025, l'Alliance aide désormais à mobiliser 18,5 milliards de dollars pour financer des projets de minéraux critiques. Ces mesures renforceront les chaînes d'approvisionnement, favoriseront la croissance économique et réduiront les vulnérabilités stratégiques au pays et à l'étranger.

Pendant le congrès de l'ACPE, le ministre Hodgson a également mis en évidence un financement pouvant atteindre 64,8 millions de dollars pour des projets de recherche et de développement avec des partenaires internationaux, de même que l'octroi de 10 millions de dollars pour aider les pays en développement à tirer parti de la transition énergétique et numérique mondiale.

Par son travail avec ses partenaires à l'international, le Canada confirme sa réputation de pays propice aux affaires, de destination de choix pour les investisseurs et d'allié de confiance dans les domaines de l'exploitation minière et du traitement. En renforçant les chaînes d'approvisionnement avec ses alliés, en coordonnant l'investissement et en harmonisant les normes, le Canada contribue à faire en sorte que les matériaux essentiels aux économies modernes et à la sécurité nationale demeurent accessibles et sûrs et soient produits de façon responsable. Ces efforts réduisent les vulnérabilités du Canada et de ses partenaires tout en créant de la valeur à long terme et des emplois de haute qualité au pays.

« Cette seconde série de partenariats et d'investissements stratégiques dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques montre que nous savons transformer nos ambitions en actions. Le Canada et ses alliés à l'international injectent des capitaux dans les chaînes d'approvisionnement sûres et durables dont dépendent nos économies et nos industries de la défense. Grâce à ces nouvelles initiatives, nous produirons les minéraux dont le monde a besoin et apporterons prospérité et sécurité à la population canadienne, comme elle le mérite. »

Le Canada produit plus de 60 minéraux et métaux, en plus de produire ou d'avoir la possibilité de produire les 34 minéraux critiques inscrits à notre liste des minéraux critiques.

Le Canada est largement reconnu comme un chef de file de l'exploitation minière responsable et durable grâce à ses mesures de protection environnementale strictes, à des cadres réglementaires transparents et prévisibles, à de véritables partenariats avec les Autochtones, à des réseaux d'électricité à faibles émissions de carbone et à une main-d'œuvre hautement qualifiée. Ce sont ces avantages qui poussent les grands investisseurs mondiaux sensibles à l'approche ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) à considérer le Canada comme un leader de confiance lorsqu'il s'agit de produire de façon responsable des minéraux et métaux sûrs.

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques vise à faire progresser la valorisation de ces ressources et le développement des chaînes de valeur connexes pour faciliter la transition vers une économie sobre en carbone et soutenir la fabrication et les technologies de pointe. Entre 2022 - année du lancement de la Stratégie - et 2024, la production a augmenté de plus de 10 % dans le cas de neuf minéraux critiques au Canada, soit l'aluminium, le graphite, le lithium, le magnésium (magnésite), le molybdène, le niobium, les métaux du groupe des platineux, le scandium et l'uranium.

Le 17 février 2026, le gouvernement du Canada a annoncé le lancement de la Stratégie industrielle de défense du Canada, un plan à long terme qui vise à favoriser la prospérité nationale et la sécurité économique en renforçant la base industrielle de défense du Canada, constituée du réseau d'entreprises, des chaînes d'approvisionnement et des réseaux d'innovation qui conçoivent, construisent, maintiennent et soutiennent l'équipement et les systèmes militaires. La Stratégie met notamment en place des mesures et des investissements qui visent à accélérer la réalisation de projets de minéraux critiques et à favoriser le développement de chaînes d'approvisionnement fiables, sûres et adaptées aux besoins de la défense nationale et de nos alliés. Elle permet également au gouvernement du Canada de se constituer des stocks de minéraux critiques et à double usage, notamment en vertu de la Loi sur la production de défense , afin d'assurer un accès fiable aux matériaux essentiels en période de demande accrue ou d'instabilité mondiale.

, afin d'assurer un accès fiable aux matériaux essentiels en période de demande accrue ou d'instabilité mondiale. En juin 2025, lors du Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis (Alberta), les membres du G7 ont salué la création de l'Alliance sur la production de minéraux critiques en vue de coopérer avec des partenaires internationaux de confiance pour favoriser la mise en place de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques sûres et résilientes et pour contrer la concentration et la manipulation des marchés. Composée de représentants de chacun des pays membres du G7 et d'autres alliés fiables, l'Alliance œuvre à l'avancement de projets qui contribuent à garantir un approvisionnement sûr pour les secteurs de la fabrication de pointe et de la défense, à réduire les vulnérabilités et à lutter contre la concentration des chaînes d'approvisionnement.

