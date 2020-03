Déclaration - Le ministre Garneau souligne la Journée internationale des femmes

OTTAWA, le 8 mars 2020 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes, le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, a fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« La Journée internationale des femmes nous donne l'occasion de réfléchir au chemin parcouru pour atteindre l'égalité des sexes dans notre société et d'honorer les personnes courageuses qui ont fait une contribution importante à cette évolution. Le thème de cette année, #GrâceàVous, met en lumière les femmes et les filles remarquables d'hier et d'aujourd'hui, issues de cultures et de sphères d'activité variées, qui ont changé et qui changent les choses pour atteindre l'égalité des sexes au Canada et à travers le monde. Tout en célébrant les progrès accomplis, nous devons garder à l'esprit qu'il est nécessaire de poursuivre nos efforts en vue de promouvoir la diversité, l'inclusion et la représentativité dans tous les secteurs du gouvernement et tous les aspects de la vie au Canada.

« Le transport revêt une grande importance dans la vie des Canadiennes et des Canadiens ainsi que dans l'économie du pays. Il permet de relier les gens les uns aux autres et d'acheminer les produits jusqu'aux consommateurs, tout en attirant et soutenant les chaînes d'approvisionnement mondiales qui constituent la base du commerce intérieur et international. Toutefois, les femmes occupent seulement le quart des emplois dans le secteur des transports, alors même que la pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur persiste. Dans le secteur du transport maritime, les femmes forment environ seulement un quart de la main-d'œuvre. Dans les secteurs du transport ferroviaire et du camionnage, le pourcentage de travailleuses est inférieur à 15 %. Et si plus de 42 % des personnes qui travaillent dans le secteur de l'aviation sont des femmes, seulement 7 % d'entre elles sont des pilotes. On estime d'ailleurs que le Canada aura besoin d'environ 7 300 pilotes et 5 300 techniciens d'entretien d'aéronefs de plus d'ici 2025 pour répondre à la demande au pays. Plus que jamais, j'invite les jeunes femmes à envisager de faire carrière dans le secteur des transports, celui-ci offrant plusieurs domaines de travail intéressants et gratifiants. Que ce soit dans les secteurs aéronautique, maritime, ferroviaire ou routier, ou en génie, il existe une multitude de possibilités pour accroître la représentation des femmes dans la main-d'œuvre.

« Transports Canada est fier d'appuyer les femmes et les filles dans le secteur des transports et de s'efforcer de régler en priorité les enjeux liés à l'égalité des genres en éliminant les obstacles auxquels les femmes font face et en élargissant la base d'emplois. La participation entière et égale des femmes et des autres groupes sous-représentés dans le secteur des transports est également essentielle pour assurer la pérennité et le dynamisme de nos industries, de nos économies et de nos collectivités.

« Aux femmes qui travaillent dans les différents modes de transport et à toutes celles qui œuvrent au sein de Transports Canada, je souhaite aujourd'hui vous rendre hommage et saluer les efforts que vous déployez et qui contribuent à façonner l'avenir des transports au Canada. »

