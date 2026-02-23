OTTAWA, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ - La période des impôts a officiellement commencé. À compter d'aujourd'hui, les Canadiens et les Canadiennes peuvent commencer à produire en ligne leur déclaration de revenus et de prestations de 2025. Pour la plupart des contribuables, la date limite de production est le jeudi 30 avril 2026.

Lorsque vous produisez votre déclaration, vous pouvez recevoir des prestations et des crédits qui vous soutiennent, vous et votre famille. Il s'agit notamment des prestations pour enfants, des prestations pour personnes en situation de handicap, des prestations provinciales ou territoriales connexes, ou d'autres formes de soutien financier pour les travailleurs, les propriétaires, les proches aidants, et plus encore.

En produisant vos déclarations de revenus, vous pourriez aussi recevoir la nouvelle allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (anciennement le crédit pour la TPS/TVH), si vous y êtes admissible. Une famille admissible de quatre personnes pourrait recevoir jusqu'à 1 890 $ cette année et environ 1 400 $ par année pendant les quatre prochaines années. Une personne seule admissible pourrait recevoir jusqu'à 950 $ cette année et environ 700 $ par année pendant les quatre prochaines années. Produire votre déclaration à temps chaque année vous permet de recevoir vos versements de prestations sans interruption, afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est important.

L'année dernière, les contribuables ont produit plus de 33 millions de déclarations de revenus, dont 93 % en ligne. Produire une déclaration en ligne peut vous aider à réduire le stress de la période des impôts, car votre déclaration sera traitée plus vite, ce qui vous garantit de recevoir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit et votre remboursement d'impôt plus rapidement. En fait, plus de 45 milliards de dollars ont été versés en remboursements l'année dernière. Les contribuables ont reçu en moyenne environ 2 000 $. C'est de l'argent qui vous revient et que vous pouvez utiliser librement selon vos besoins.

Des millions de Canadiens interagissent chaque année avec l'Agence du revenu du Canada (ARC), surtout pendant la période des impôts. Offrir un excellent service est une priorité absolue pour l'ARC. C'est pourquoi elle a apporté des améliorations importantes pour s'assurer d'être prête à soutenir les Canadiens lorsqu'ils en ont besoin. Les arriérés et les retards sont traités grâce à des équipes spécialisées et à la modernisation guidée par l'intelligence artificielle. La capacité de répondre aux appels de l'ARC a doublé, et ses agents sont formés et prêts à fournir des renseignements exacts pour vous aider selon votre situation fiscale.

Cette année, la population canadienne dispose d'un plus grand nombre d'outils pour produire leurs déclarations de revenus de façon sécuritaire, autonome et efficace. Les améliorations apportées aux services ont permis de faciliter l'utilisation des services numériques pour récupérer vos identifiants si vous oubliez votre mot de passe, suivre l'état de votre déclaration ou de votre remboursement et payer un solde dû. Les pages Web de l'ARC ont été remaniées pour faciliter le libre-service, notamment la page Évitez l'attente : obtenez l'aide de l'ARC plus rapidement, et vous pouvez toujours demander l'aide de son robot conversationnel d'IA générative.

Les contribuables continuent de recevoir du soutien grâce à des programmes comme le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt; plus d'un million de déclarations de revenus ont été produites l'année dernière grâce à des comptoirs d'impôts gratuits. En outre, plus de 2 millions de particuliers ont été invités à utiliser Déclarer simplement, un service gratuit, rapide et sécurisé, pour produire leurs déclarations lors de la dernière période des impôts. Cette année, encore plus de particuliers auront accès à Déclarer simplement par voie numérique, y compris ceux qui n'ont pas reçu d'invitation. Un questionnaire en ligne est disponible pour les aider à déterminer s'ils peuvent utiliser cette option numérique pour produire leur déclaration de revenus de 2025.

À l'avenir, le processus de production des déclarations de revenus deviendra plus efficace et inclusif. Le gouvernement du Canada prévoit d'élargir les options de production pour les contribuables qui ont des revenus plus modestes. Plus tard cette année, sous réserve d'obtenir la sanction royale, l'ARC envisage de mener un projet pilote pour produire des déclarations de revenus au nom des particuliers admissibles qui ne doivent pas d'impôt. À compter de mars 2027, environ 1 million de particuliers admissibles seront invités à passer en revue et à approuver une déclaration préremplie directement dans leur compte de l'ARC. Visitez cette page Web relative à la production automatique des déclarations de revenus pour plus d'informations.

Les contribuables comptent sur l'ARC pour faire preuve de leadership et fournir un niveau de service qui répond à leurs attentes. Le renforcement de la confiance et de la transparence est une priorité durant la période des impôts de 2026, et elle sera appuyée par des mises à jour régulières dans le cadre de l'amélioration continue des services. L'ARC va travailler efficacement pour traiter les déclarations de revenus afin que les déclarants reçoivent ce qui leur est dû le plus rapidement possible et sans interruption.

Personnes-ressources

John Fragos

Attaché de presse

Cabinet du ministre des Finances et du Revenu national

[email protected]

Luca Bonifacio-Proietto

Attaché de presse

Bureau du secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et Institutions financières)

[email protected]

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada