OTTAWA, ON, le 11 févr. 2026 /CNW/ - À l'approche de la période des impôts, bon nombre de Canadiennes et de Canadiens font appel à des préparateurs de déclarations de revenus pour produire leur déclaration. Si c'est votre cas, vous devrez peut-être donner à votre préparateur l'autorisation d'accéder à vos renseignements fiscaux auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC).

L'ARC a amélioré son service d'autorisation pour les particuliers. Voici ce que vous devriez savoir pour être prêt au moment de produire votre déclaration.

Ce qui a changé

L'ARC a amélioré son service d'autorisation pour le rendre plus rapide, plus facile et plus sécuritaire pour les contribuables.

Plus besoin d'attendre : L'ARC a amélioré le service de demande d'autorisation du processus alternatif pour les particuliers dans Représenter un client en supprimant le délai de traitement de cinq jours. Maintenant, les préparateurs de déclarations de revenus peuvent obtenir un accès instantané à votre compte lorsque vous leur fournissez les renseignements nécessaires.

: L'ARC a amélioré le service de demande d'autorisation du dans Représenter un client en supprimant le délai de traitement de cinq jours. Maintenant, les préparateurs de déclarations de revenus peuvent obtenir un à votre compte lorsque vous leur fournissez les renseignements nécessaires. Sécurité améliorée : Le processus mis à jour garantit que seuls les représentants autorisés peuvent accéder à vos renseignements fiscaux.

Comment donner à votre préparateur de déclarations de revenus un accès instantané à votre compte

Vous pouvez accorder un accès immédiat à votre préparateur de déclarations de revenus en utilisant l'une des options suivantes :

En gérant l'accès par l'intermédiaire de votre compte de l'ARC .

Si vous avez un compte de l'ARC, vous pouvez :

ajouter votre préparateur de déclarations de revenus comme représentant;



confirmer une demande d'autorisation qu'il vous envoie au moyen de Représenter un client .

OU

En fournissant des renseignements fiscaux provenant d'une déclaration ayant déjà fait l'objet d'une cotisation.

Vous pouvez fournir à votre préparateur de déclarations de revenus les renseignements que contient un avis de cotisation que vous avez reçu il y a au moins six mois. Il peut utiliser ces renseignements pour demander une autorisation de façon sécuritaire. Pour en savoir plus, allez à Processus alternatif pour les particuliers .

Les deux options permettent à votre préparateur de déclarations de revenus d'accéder immédiatement à votre compte.

Changements importants à prendre en compte

Depuis le 15 juillet 2025, les préparateurs de déclarations de revenus ne peuvent plus demander d'autorisation pour des particuliers au moyen de la transmission électronique des déclarations (TED).

Toutes les demandes d'autorisation pour les particuliers doivent désormais être faites par l'intermédiaire de Représenter un client.

Ce changement n'a aucune incidence sur les entreprises.

Vous n'avez pas encore de compte de l'ARC? Obtenez-en un dès maintenant

Lorsque vous avez un compte de l'ARC , vous pouvez facilement :

autoriser un préparateur de déclarations de revenus;

consulter vos feuillets d'impôt et vos avis de cotisation;

faire le suivi de vos déclarations et de vos remboursements.

Vous pouvez aussi utiliser le service de vérification des documents pour vérifier votre identité en ligne et éviter d'attendre un code de sécurité par la poste.

Préparez-vous maintenant pour être prêt plus tard

Vérifiez que vous pouvez accéder à votre compte de l'ARC ou ayez en main une copie récente d'un avis de cotisation.

ou ayez en main une copie récente d'un avis de cotisation. Avisez votre préparateur de déclarations de revenus le plus tôt possible de la façon de lui accorder une autorisation.

Être au courant de ces changements et comprendre comment vous préparer peut vous aider à accorder, facilement et en toute sécurité, une autorisation à votre préparateur de déclarations de revenus.

Instructions étape par étape

Pour les contribuables : Vous avez besoin d'autoriser votre représentant? Voici la marche à suivre (PDF, 218 Ko) .

. Pour les représentants : Besoin de soumettre une demande d'autorisation? Voici la marche à suivre (PDF, 200 Ko) pour avoir accès en ligne aux renseignements de vos clients.

