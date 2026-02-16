OTTAWA, le 16 févr. 2026 /CNW/ - À compter du 23 février 2026, vous pourrez produire votre déclaration de revenus et de prestations de 2025 en ligne! Lors de la dernière période des impôts, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a traité plus de 33 millions de déclarations. De ce nombre, 93 % ont été produites en ligne.

L'ARC s'engage à bien servir les contribuables en les aidant à produire leur déclaration de revenus et à obtenir les versements de prestations et de crédits qui améliorent leur bien‑être financier.

L'an dernier, les contribuables ont reçu :

plus de 56,1 milliards de dollars en prestations;

plus de 19 millions de remboursements, d'un montant moyen de 2 000 $. 79 % de ces remboursements ont été versés par dépôt direct.



Assurez‑vous d'être prêt pour la période des impôts afin de recevoir tous les versements auxquels vous avez droit.

Avant de produire votre déclaration de revenus

Consultez notre page Web améliorée sur l'impôt sur le revenu des particuliers. Nous avons simplifié cette page et ajouté des renseignements pour vous aider avant, pendant et après le processus de production de déclarations de revenus.

Si vous avez un compte de l'ARC, lisez notre conseil fiscal pour découvrir pourquoi il est important de le garder à jour. Pour gagner du temps pendant la période des impôts, assurez-vous que vos renseignements personnels sont exacts et que vous pouvez accéder à votre compte de l'ARC lorsque vous en avez besoin.

La prochaine fois que vous vous connecterez à votre compte de l'ARC, vous pourriez être invité à ajouter une option de rechange pour l'authentification multifacteur. Vous aurez la possibilité de reporter cette étape.

Si vous avez oublié votre ID utilisateur, votre mot de passe ou les réponses à vos questions de sécurité, vous pourriez retrouver l'accès à votre compte de l'ARC sans avoir à nous appeler. Il vous suffit de recommencer le processus d'inscription en ligne. Plus de 64 000 contribuables l'ont déjà fait.

Avant de produire votre déclaration de revenus, vous pouvez vous inscrire au dépôt direct. Ainsi, vous recevrez votre remboursement d'impôt et vos versements de prestations plus rapidement et en toute sécurité, directement dans votre compte bancaire ou votre compte de coopérative de crédit. L'an dernier, plus de 1,1 million de personnes se sont inscrites au dépôt direct, portant le nombre total d'inscriptions à plus de 28 millions.

Dates et échéances clés

En produisant votre déclaration de revenus et en payant l'impôt que vous devez à temps, vous éviterez les pénalités pour production tardive et les intérêts. Inscrivez ces dates dans votre calendrier pour ne manquer aucune échéance :

Le 23 février 2026 - Vous pourrez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2025 en ligne. Assurez‑vous d'avoir reçu tous vos feuillets d'impôt avant de la produire.

- Vous pourrez commencer à produire votre déclaration de revenus de 2025 en ligne. Assurez‑vous d'avoir reçu tous vos feuillets d'impôt avant de la produire. Le 30 avril 2026 - Il s'agit de la date limite pour produire votre déclaration de revenus et payer l'impôt que vous devez.

- Il s'agit de la date limite pour produire votre déclaration de revenus et payer l'impôt que vous devez. Le 15 juin 2026 - Vous avez jusqu'à cette date pour produire votre déclaration de revenus si vous ou votre époux ou conjoint de fait êtes travailleur indépendant. Si vous devez de l'impôt, assurez‑vous de le payer au plus tard le 30 avril 2026 pour éviter les intérêts.

Services et ressources de l'ARC qui pourraient vous être utiles pendant la période des impôts

Si vous avez besoin d'aide pour produire votre déclaration de revenus, des services et des ressources sont disponibles :

Les comptoirs d'impôts gratuits - Des bénévoles peuvent produire votre déclaration de revenus pour vous dans un comptoir d'impôts gratuits. En 2025, plus de 1,069 million de déclarations y ont été produites.

Les services Déclarer simplement - Si vous avez un faible revenu et une situation fiscale simple, vous pourriez utiliser les services Déclarer simplement (par téléphone ou par voie numérique) pour produire votre déclaration de revenus de 2025. Vous pourriez être en mesure d'utiliser le service Déclarer simplement par voie numérique, même si vous n'avez pas reçu d'invitation. Pour vérifier si vous êtes admissible, remplissez notre nouveau questionnaire d'admissibilité. Les services Déclarer simplement seront disponibles à compter du 9 mars 2026 .

. Le robot conversationnel d'intelligence artificielle générative - Le robot conversationnel peut maintenant répondre à un plus large éventail de questions, y compris aux questions complexes sur l'admissibilité aux crédits d'impôt et l'observation soulevées par les propriétaires d'entreprise.

Le balado Impôlogie - Obtenez les renseignements fiscaux dont vous avez besoin en écoutant le balado de l'ARC.

Les conseils fiscaux suivants pourraient aussi vous aider à produire votre déclaration de revenus :

Quelques statistiques liées aux impôts par province ou par territoire

Choisissez votre province ou votre territoire :

Alberta

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 3,2 millions de contribuables de l'Alberta ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 96 % des déclarants.

Plus de 110 700 contribuables de l'Alberta ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles de l'Alberta ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe :

8 678 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants;



472 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.

Colombie-Britannique

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 3,9 millions de contribuables de la Colombie-Britannique ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 95 % des déclarants.

Plus de 126 100 contribuables de la Colombie-Britannique ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles de la Colombie-Britannique ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe : 8 239 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 629 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.



Manitoba

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 977 000 contribuables du Manitoba ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 95 % des déclarants.

Plus de 49 600 contribuables du Manitoba ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles du Manitoba ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe :

9 296 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants;



479 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.

Nouveau-Brunswick

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 614 000 contribuables du Nouveau-Brunswick ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 95 % des déclarants.

Plus de 35 000 contribuables du Nouveau-Brunswick ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles du Nouveau-Brunswick ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe :

7 918 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants;



733 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.

Terre-Neuve-et-Labrador

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 393 000 contribuables de Terre-Neuve-et-Labrador ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 93 % des déclarants.

Plus de 16 600 contribuables de Terre-Neuve-et-Labrador ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles de Terre-Neuve-et-Labrador ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe :

7 884 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants;



1 114 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.

Territoires du Nord-Ouest

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 28 000 contribuables des Territoires du Nord-Ouest ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 97 % des déclarants.

Plus de 1 600 contribuables des Territoires du Nord-Ouest ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles des Territoires du Nord-Ouest ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe :

8 083 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants;



629 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.

Nouvelle-Écosse

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 757 000 contribuables de la Nouvelle-Écosse ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 95 % des déclarants.

Plus de 40 700 contribuables de la Nouvelle-Écosse ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles de la Nouvelle-Écosse ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe : 8 400 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 608 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.



Nunavut

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 20 000 contribuables du Nunavut ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 98 % des déclarants.

Plus de 750 contribuables du Nunavut ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles du Nunavut ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe : 12 139 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 481 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.



Ontario

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 11,1 millions de contribuables de l'Ontario ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 96 % des déclarants.

Plus de 279 100 contribuables de l'Ontario ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles de l'Ontario ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe : 8 624 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 467 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.



Île-du-Prince-Édouard

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 123 000 contribuables de l'Île-du-Prince-Édouard ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 95 % des déclarants.

Plus de 7 200 contribuables de l'Île-du-Prince-Édouard ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles de l'Île-du-Prince-Édouard ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe : 7 865 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 549 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.



Québec

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 6,3 millions de contribuables du Québec ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 92 % des déclarants.

Plus de 210 200 contribuables du Québec ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Au total, 570 organismes québécois ont organisé des séances de préparation de déclarations de revenus en personne ou virtuellement.

Les contribuables admissibles du Québec ont reçu en moyenne :

6 940 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants;



456 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.

Saskatchewan

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 816 000 contribuables de la Saskatchewan ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 95 % des déclarants.

Plus de 34 800 contribuables de la Saskatchewan ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles de la Saskatchewan ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe : 8 768 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 862 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.



Yukon

Vous trouverez ci-dessous les principales statistiques de la dernière année d'imposition :

Plus de 29 000 contribuables du Yukon ont produit leur déclaration de revenus de 2024 en ligne, ce qui représente 96 % des déclarants.

Plus de 1 700 contribuables du Yukon ont obtenu de l'aide dans des comptoirs d'impôts gratuits grâce au Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt.

Les contribuables admissibles du Yukon ont reçu en moyenne, y compris tout programme provincial connexe : 6 331 $ en versements de l'allocation canadienne pour enfants; 503 $ en versements du crédit pour la TPS/TVH.



