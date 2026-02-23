OTTAWA, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Dans un monde plus divisé et incertain qu'avant, le nouveau gouvernement du Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous bâtissons une économie plus forte, plus indépendante et plus résiliente. Nous consolidons notre force au pays, diversifions nos échanges commerciaux à l'échelle internationale et favorisons l'afflux massif de nouveaux investissements étrangers.

À ces fins, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui qu'il se rendra en Inde, en Australie et au Japon, du 26 février au 7 mars 2026, afin de multiplier les possibilités pour les entreprises et les travailleurs canadiens dans les domaines du commerce, de l'énergie, des technologies et de la défense. Grâce à ces visites auprès de trois des partenaires de la région indo-pacifique les plus importants du Canada, le premier ministre renforcera les liens avec cette région, qui sont essentiels à notre sécurité et à notre prospérité.

Le premier ministre Carney se rendra d'abord à Mumbai, puis à New Delhi, en Inde, où il rencontrera le premier ministre Narendra Modi. Les dirigeants resserreront et élargiront les relations entre le Canada et l'Inde par la conclusion de nouveaux partenariats ambitieux dans les domaines du commerce, de l'énergie, des technologies et de l'intelligence artificielle (IA), des talents, de la culture et de la défense. Il rencontrera également des dirigeants d'entreprise en vue de cerner des possibilités d'investissement au Canada et d'établir de nouveaux partenariats entre des entreprises des deux pays.

Le premier ministre se rendra ensuite à Sydney et à Canberra, en Australie, pour rencontrer le premier ministre Anthony Albanese et approfondir la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité maritime, des minéraux critiques, des échanges commerciaux et des technologies de pointe, dont l'IA. Il prononcera une allocution devant les deux chambres du Parlement de l'Australie et des dignitaires invités, ce qui constituera le premier discours du genre donné par un premier ministre canadien depuis près de 20 ans. Le premier ministre Carney rencontrera aussi des dirigeants d'entreprise et des investisseurs dans le but d'attirer de nouveaux capitaux au Canada et de soutenir les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux avec l'Australie.

À Tokyo, au Japon, le premier ministre Carney rencontrera la première ministre Takaichi Sanae en vue de renforcer les investissements mutuels et les partenariats dans les domaines des énergies propres, de la fabrication de pointe, des minéraux critiques et de la sécurité alimentaire. Les dirigeants discuteront également du resserrement de la coopération en matière de sécurité et de défense, notamment du soutien à une région indo-pacifique libre et ouverte.

Le Canada possède ce que le monde recherche : des ressources énergétiques et des minéraux critiques en abondance ainsi qu'un savoir-faire technologique et des talents de renommée mondiale. Dans un monde en constante évolution, nous investissons dans nos atouts, diversifions nos échanges commerciaux et établissons de nouvelles relations stratégiques partout dans le monde afin de bâtir un Canada fort.

Citation

« Dans un monde plus incertain, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous diversifions nos échanges commerciaux et nous favorisons l'afflux massif de nouveaux investissements dans le but de créer de nouvelles occasions pour nos travailleurs et nos entreprises. Nous nouons de nouveaux partenariats à l'étranger afin d'amener plus de certitude, de sécurité et de prospérité au pays. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

L'Inde est l'économie majeure qui connaît la croissance la plus rapide au monde et une superpuissance dans les domaines du commerce et de la technologie à l'échelle mondiale. En 2024, l'Inde était le septième partenaire commercial du Canada en matière de biens et de services, avec des échanges bilatéraux évalués à 30,8 milliards de dollars.

L'année dernière, lors du Sommet des dirigeants du G20, le Canada et l'Inde ont convenu d'entamer officiellement des négociations en vue de conclure un accord de partenariat économique global ambitieux qui soutiendra l'objectif du Canada consistant à plus que doubler les échanges commerciaux bilatéraux pour les porter à 70 milliards de dollars d'ici 2030.

Le Canada et l'Australie entretiennent de solides relations commerciales, les échanges bilatéraux de marchandises ayant totalisé 6,1 milliards de dollars en 2024 et les investissements directs canadiens en Australie s'étant élevés à 58,8 milliards de dollars cette même année.

L'automne dernier, en marge du Sommet des dirigeants du G20, le Canada, l'Inde et l'Australie ont conclu un nouveau partenariat trilatéral en matière de technologie et d'innovation afin d'approfondir leur collaboration stratégique sur les technologies essentielles et émergentes et de favoriser la diversification des chaînes d'approvisionnement afin d'assurer un avenir sûr, durable et résilient.

Le Japon est la quatrième économie mondiale et un partenaire commercial essentiel pour le Canada, le commerce bilatéral entre nos deux pays s'élevant à 36,4 milliards de dollars par an.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]