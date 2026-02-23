OTTAWA, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a fait aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée nationale de l'aviation.

« En cette Journée nationale de l'aviation, nous célébrons la fière histoire de l'aviation au Canada et le rôle vital que joue le transport aérien pour parcourir notre vaste pays et relier les Canadiens et Canadiennes au reste du monde.

« Depuis le premier vol motorisé à Baddeck, en Nouvelle-Écosse, il y a plus d'un siècle, jusqu'au développement d'une expertise de calibre mondial dans la fabrication d'aéronefs et l'aérospatiale, le Canada est depuis longtemps un chef de file dans le domaine de l'aviation.

« L'aviation demeure essentielle à la vie quotidienne de la population canadienne. Notre réseau de transport aérien permet chaque année le déplacement sécuritaire et efficace de millions de passagers et de passagères ainsi que de grandes quantités de marchandises. Il relie les familles, appuie le tourisme, renforce les chaînes d'approvisionnement et veille à ce que les communautés -- en particulier dans les régions rurales, éloignées et nordiques -- aient accès aux services essentiels et aux possibilités économiques.

« L'aviation est également un puissant moteur économique. Le secteur soutient des centaines de milliers d'emplois partout au pays et contribue grandement à la prospérité du Canada. Un système d'aviation solide et concurrentiel aide les entreprises canadiennes à accéder aux marchés mondiaux, attire des investissements et améliore notre capacité à soutenir la concurrence sur la scène mondiale.

« La sécurité est et sera toujours notre priorité absolue. Le système d'aviation du Canada est reconnu mondialement pour son solide bilan en matière de sécurité, fondé sur des normes rigoureuses, une surveillance continue et une collaboration étroite entre le gouvernement, l'industrie et les partenaires internationaux. Nous demeurons déterminés à apprendre, à nous améliorer et à nous adapter aux nouveaux défis afin que les Canadiens et Canadiennes puissent continuer d'avoir confiance en notre réseau de transport aérien, et que celui-ci reste résilient, fiable et digne de confiance.

« Alors que nous nous tournons vers l'avenir, l'innovation et la technologie joueront un rôle de plus en plus important dans le façonnement du prochain chapitre de l'aviation canadienne. Qu'il s'agisse de carburants plus propres, d'aéronefs moins bruyants ou de systèmes numériques qui améliorent l'efficacité et la performance environnementale, ces innovations contribuent à réduire les répercussions sur l'environnement, à améliorer l'efficience et à positionner le Canada comme chef de file dans la transition vers un secteur de l'aviation plus durable.

« Aujourd'hui est également l'occasion de reconnaître et de remercier les gens qui rendent l'aviation possible. Les pilotes, les agents de bord, les contrôleurs de la circulation aérienne, les ingénieurs, les professionnels de l'entretien, les travailleurs des aéroports, les fabricants, les inspecteurs et bien d'autres travaillent sans relâche -- souvent en coulisse -- pour assurer la sécurité des Canadiens et Canadiennes. Leur expertise, leur professionnalisme et leur dévouement sont les piliers de notre système d'aviation.

« En cette Journée nationale de l'aviation, nous reconnaissons les réalisations du passé, la force du présent et la promesse d'avenir. Ensemble, nous continuerons de bâtir un système d'aviation qui sert la population canadienne, stimule l'innovation et aide notre pays à prospérer. »

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]