GATINEAU, QC, le 4 avril 2023 /CNW/ - La ministre des Aînés, Kamal Khera, ainsi que le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, et la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, Carolyn Bennett, ont fait la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des proches aidants :

« Aujourd'hui, nous exprimons notre reconnaissance envers les proches aidants et rendons hommage à tous ceux et celles qui améliorent la vie de millions de Canadiens chaque jour. Les proches aidants répondent présents et offrent un soutien exempt de jugement aux personnes qui en ont besoin afin qu'elles puissent maintenir leur indépendance autant que possible à mesure qu'elles avancent en âge, développent des incapacités, contractent des maladies. Le soutien crucial que ces proches aidants apportent, parfois au prix de grands sacrifices, contribue à rendre meilleure la vie des personnes dont ils prennent soin. Le dévouement, l'altruisme et la résilience des proches aidants sont une source d'inspiration pour nous tous.

La Journée nationale des proches aidants est une occasion de tourner les projecteurs sur toutes les personnes qui endossent ce rôle, d'entendre leur témoignage et de soutenir celles qui en ont besoin. En leur accordant cet espace, nous accordons de l'espace aux personnes dont ils s'occupent. Le rôle d'un proche aidant revêt de nombreuses formes; il peut s'agir d'un professionnel de la santé ou d'un proche aidant non rémunéré qui s'occupe d'un membre de sa famille ou d'un ami devant surmonter les difficultés qui accompagnent la vieillesse, qui est blessé ou qui est atteint d'une condition ou d'une maladie qui change le cours de sa vie.

À mesure que les Canadiens vieillissent à la maison, la demande de soins augmente et l'accès aux soins à domicile est une priorité du gouvernement. C'est pourquoi, en 2017, nous avons investi 6 milliards de dollars sur 10 ans pour aider les provinces et les territoires à améliorer l'accès aux soins à domicile et en milieu communautaire. Par ailleurs, le 7 février, l'annonce de financement dans les soins de santé ouvre la voie à des fonds supplémentaires pour les soins à domicile dans le cadre d'accords unilatéraux conclus avec les provinces et les territoires. Dans cette optique, nous avons également annoncé des fonds de 1,7 milliard de dollars sur cinq ans devant servir à augmenter le salaire horaire des préposés aux services de soutien à la personne et des membres de professions semblables.

En dépit de grands stress, les proches aidants continuent de soutenir leurs proches, plaçant souvent les besoins des autres au-dessus des leurs. Cela peut entraîner de l'épuisement professionnel, de l'isolement, de la dépression, de l'anxiété et d'autres problèmes de santé mentale. Si vous prenez soin de quelqu'un et que vous vous sentez dépassé, envisagez de faire appel aux soins de relève offerts dans votre région. Vous pouvez également trouver de l'aide sur le portail Espace mieux-être Canada et l'application d'accompagnement Mieux-être, qui offrent un accès gratuit à du soutien par des pairs, à un accompagnement individuel avec des professionnels de la santé, et d'autres ressources en santé mentale. Le service Jeunesse, J'écoute est également offert en tout temps et son service de santé mentale en ligne offre un soutien gratuit et confidentiel en français et en anglais aux jeunes, de même que des ressources pour aider les proches aidants, les éducateurs et tout adulte bienveillant à soutenir les jeunes dans leur entourage.

Les proches aidants peuvent également demander le crédit d'impôt canadien pour proches aidants. Il est non remboursable et procure un soulagement financier aux personnes qui prennent soin d'un proche. De plus, dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement a annoncé l'initiative Bien vieillir chez soi, qui vise à aider les organismes qui soutiennent concrètement les aînés souhaitant vieillir chez eux dans la dignité, au sein de leur communauté.

Nous savons qu'il reste du travail à faire pour répondre aux besoins des aînés et pour mieux soutenir les personnes qui prennent soin d'eux. Le Conseil national des aînés examine des moyens d'y parvenir. Le Conseil veut connaître l'opinion de tous les proches aidants! Faites-nous part de vos réflexions en répondant au sondage Appuyer le vieillissement chez soi au Canada d'ici le 23 avril 2023.

Ensemble, prenons quelques instants pour rendre hommage aux proches aidants, partout au pays, et les remercier.

Participez à la conversation en ligne; utilisez le mot-clic #JournéeNationaleDesProchesAidants, ou visitez la page Facebook Aînés au Canada. »

