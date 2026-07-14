Déclaration du premier ministre Carney sur le décès de l'honorable John Hamm

OTTAWA, ON, le 14 juill. 2026 /CNW/ - « Aujourd'hui, je me joins aux Canadiennes et aux Canadiens qui pleurent le décès de l'honorable John Hamm, un fonctionnaire dévoué et un ardent défenseur des intérêts de la Nouvelle-Écosse.

Avant de devenir le 25e premier ministre de la Nouvelle-Écosse, le Dr Hamm a consacré plus de 30 ans à exercer la médecine familiale dans la province. C'est le leadership dont il a fait preuve à l'Hôpital d'Aberdeen et au sein de la Société médicale de la Nouvelle-Écosse qui a incité les Néo-Écossaises et les Néo-Écossais à l'encourager à se lancer en politique.

À titre de député de Pictou-Centre et de premier ministre, le Dr Hamm s'est distingué par son profond dévouement envers la Nouvelle-Écosse. Il privilégiait les résultats plutôt que la politique et s'est battu sans relâche pour offrir un avenir meilleur et plus prospère à la province. Il a renégocié l'Accord atlantique afin d'assurer à la Nouvelle-Écosse une plus grande part des revenus tirés de ses ressources énergétiques extracôtières. En 2002, il a présenté le premier budget équilibré de la province depuis 40 ans, qui a permis de rétablir la stabilité financière et d'investir plusieurs millions dans les soins de santé et le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse.

Après avoir quitté la vie politique, le Dr Hamm a continué de s'impliquer au sein de sa communauté. Ses nombreuses contributions lui ont valu de nombreux honneurs, dont celui d'être nommé officier de l'Ordre du Canada.

J'offre mes condoléances aux membres de la famille du Dr Hamm ainsi qu'à ses amis, à ses collègues et aux gens de la Nouvelle-Écosse. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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