AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À MEDICINE HAT

MEDICINE HAT, AB , le 13 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Terry Duguid, député fédéral de Winnipeg-Sud, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Dan Reynish, Natasha Carvalho, mairesse adjointe de la Ville de Medicine Hat, et directrice générale de la Medicine Hat Women's Shelter Society pour une annonce sur le logement.

Date : Le 24 juillet 2026 Heure : 11 h 00 HM Lieu : Veuillez confirmer votre présence à [email protected] pour obtenir l'adresse.

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]