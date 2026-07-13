Invitation aux médias - L'honorable Evan Solomon annoncera un appui du gouvernement du Canada à des organisations du Québec qui misent sur l'intelligence artificielle

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Dans un contexte de transformation numérique accélérée et de concurrence accrue, l'intelligence artificielle constitue un levier essentiel pour soutenir l'innovation, la productivité et la croissance des entreprises canadiennes.

C'est dans cette optique que l'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, annoncera, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, le soutien financier de DEC à plus de 60 organisations québécoises réalisant des projets liés à l'intelligence artificielle.

Pour cette annonce à Trois-Rivières, le ministre Solomon sera accompagné de Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie, et de Caroline Desrochers, députée de Trois-Rivières et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure.

Date :

15 juillet 2026

Heure :

12 h 30

Ville :

Trois-Rivières

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 12 h, le 15 juillet 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra l'événement sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]