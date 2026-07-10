Le samedi 11 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
10 juil, 2026, 17:25 ET
OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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Calgary (Alberta)
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17 h 00
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Le premier ministre rencontrera des représentants des Premières Nations visées par le Traité no 6, le Traité no 7 et le Traité no 8.
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Fermé aux médias
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19 h 00
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Le premier ministre visitera le Stampede de Calgary.
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Note à l'intention des médias :
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Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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