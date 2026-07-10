Le samedi 11 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

10 juil, 2026, 17:25 ET

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Calgary (Alberta)


17 h 00           

Le premier ministre rencontrera des représentants des Premières Nations visées par le Traité no 6, le Traité n7 et le Traité no 8.



Fermé aux médias


19 h 00           

Le premier ministre visitera le Stampede de Calgary.



Note à l'intention des médias :

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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