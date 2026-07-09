Le premier ministre du Canada, Mark Carney, et le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane, s'engagent à renforcer la relation bilatérale et la coopération économique

DJEDDA, Arabie saoudite, le 9 juill. 2026 /CNW/ - « À l'invitation du prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale le prince Mohammed ben Salmane ben Abdulaziz Al Saoud, le très honorable Mark Carney, premier ministre du Canada, a effectué une visite officielle à Djedda, dans le Royaume d'Arabie saoudite, durant la période du 23 au 25 Muharram 1448 AH, qui correspond à la période du 8 au 10 juillet 2026. Les deux dirigeants ont convenu d'accroître leurs liens bilatéraux et de fixer des priorités claires en vue de l'élargissement de leur coopération soutenue dans les secteurs du commerce, de l'investissement, de l'innovation et de la sécurité régionale ainsi qu'au sein des tribunes multilatérales. Cela marque une étape importante dans la relation entre les deux pays, qui table sur un récent élan considérable découlant de leur engagement commun à obtenir des résultats concrets à la fois en faveur du programme de croissance du Canada et de la réalisation de la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

Relation bilatérale

Les deux parties ont souligné leur engagement commun à l'égard du renforcement du partenariat tourné vers l'avenir entre le Canada et l'Arabie saoudite. Les deux parties ont convenu de créer le Conseil de la coordination Canada-Arabie saoudite, que leurs ministres des Affaires étrangères dirigeront, afin de faire progresser leur coopération et d'obtenir des résultats concrets en lien avec leurs priorités dans les domaines de la politique, de la sécurité et de la défense, de l'économie, du commerce et de l'investissement, de la culture, de l'éducation, de la science et des affaires consulaires. Les deux parties ont également salué le lancement d'un document de travail conjoint à titre de feuille de route pour orienter le Conseil de la coordination et ses travaux qui viseront à renforcer la coopération dans les secteurs stratégiques.

Les deux parties ont souligné leur confiance envers un avenir marqué par une coopération plus étroite et une prospérité partagée, renforcées par la confiance mutuelle, une amitié étroite et une vision commune visant à faire progresser le partenariat entre les deux nations. Elles se sont dites convaincues que ce partenariat renforcé apporterait des avantages concrets aux deux pays et soutiendrait la Vision 2030 de l'Arabie saoudite ainsi que les objectifs du Canada consistant à bâtir une économie plus résiliente et à diversifier ses partenariats à l'étranger. Ce partenariat repose sur la confiance, l'amitié et une vision commune consistant à relever les défis mondiaux grâce à une coopération pragmatique, rapide et concrète.

Commerce et investissement

Les deux parties ont souligné l'importance de réaliser tout le potentiel de leurs relations économiques bilatérales et ont salué les relations croissantes entre les entreprises canadiennes et les entreprises saoudiennes. Les deux parties ont de plus indiqué que la valeur des échanges commerciaux entre leurs pays a dépassé les 20 milliards de dollars américains depuis 2020. Les deux parties ont convenu de promouvoir les investissements bilatéraux, d'accroître leurs échanges commerciaux autrement que dans le secteur du pétrole, de soutenir leurs petites et moyennes entreprises et de renforcer la coopération entre les institutions financières de leurs pays. Les deux parties ont convenu d'entreprendre la négociation d'un accord sur la double imposition et ont salué la négociation en cours de l'Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers et l'objectif de les mener à terme d'ici le début de 2027. Les deux parties ont souligné l'importance de la coopération entre les institutions financières des deux pays, car elle renforce le financement des grands projets et des projets stratégiques. Le Royaume a accueilli favorablement l'intérêt marqué d'investisseurs canadiens à se rendre en Arabie Saoudite pour y explorer des possibilités. De même, le premier ministre Carney se réjouit à l'idée d'accueillir des investisseurs saoudiens lors du tout premier Sommet de l'investissement à Toronto en septembre 2026.

Le Forum d'investissement Arabie saoudite-Canada, qui s'est tenu le 9 juillet, a permis de mettre en lumière la dynamique économique entre les deux pays. Les deux parties se sont réjouies de l'annonce d'accords commerciaux et d'investissement entre des entités canadiennes et saoudiennes, ce qui témoigne de l'ampleur des possibilités dans plusieurs domaines, notamment l'exploitation minière, l'ingénierie, les infrastructures, la fabrication de pointe, la formation et l'éducation, les services financiers, ainsi que les technologies de l'information et de la communication.

Énergie, exploitation minière et ressources minérales

Les deux parties se sont réjouies de la conclusion d'un protocole d'entente (PE) sur la coopération énergétique, et ont souligné les possibilités de collaboration dans les secteurs de l'énergie conventionnelle et de l'énergie propre, notamment en ce qui a trait aux projets liés au gaz naturel liquéfié au Canada, et aux domaines de l'électricité et des énergies renouvelables, de l'hydrogène, des technologies de gestion du carbone, de l'innovation, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, de la résilience des chaînes d'approvisionnement et du perfectionnement de la main-d'œuvre.

Les deux parties ont également salué la coopération croissante dans le secteur des mines et des ressources minérales, officialisée par la signature en janvier 2026 d'un PE visant à resserrer la coopération dans les domaines des ressources minérales, notamment de la prospection, du financement et des technologies de traitement. Ce PE stratégique a consolidé une dynamique de croissance bilatérale déjà bien établie, illustrée notamment par le fait que les entreprises canadiennes ont obtenu la majorité des permis de prospection minière délivrés par le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales du Royaume. Par ailleurs, les deux parties souhaitent renforcer leur coopération industrielle, notamment dans le domaine de la fabrication de pointe.

Technologie, éducation et santé, coopération internationale

Les deux parties se sont réjouies de la conclusion d'un PE sur l'investissement dans l'intelligence artificielle (IA) et le perfectionnement des compétences. Ce PE vise à promouvoir la coopération dans des domaines clés d'intérêt mutuel, dont les possibilités d'investissement conjoint dans des secteurs ciblés, à favoriser les liens entre les entreprises, notamment par le recours à des missions commerciales, à renforcer la collaboration sur le plan technique, ainsi qu'à soutenir le renforcement des compétences et la formation avancée en IA.

Les deux parties ont cerné de nouvelles possibilités qui leur permettront d'approfondir leur collaboration dans les domaines de la santé publique, de la biotechnologie, de la santé numérique, de l'industrie pharmaceutique, des technologies médicales, de la mise en commun de l'expertise, ainsi que des programmes de formation et de recherche.

Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer la coopération et la coordination au sein des instances internationales, des organisations et des institutions financières et économiques multilatérales, afin de soutenir la stabilité et la croissance économiques mondiales. La partie canadienne a réaffirmé son soutien à la volonté du Royaume d'accueillir le sommet du G20 en 2030.

Liens entre les populations

Les deux parties ont également évoqué la Coupe du Monde de la FIFA, qu'elles considèrent comme une plateforme favorisant la collaboration et les échanges. Le Canada est l'un des co-organisateurs du tournoi de cette année, et l'Arabie saoudite se prépare à accueillir celui-ci en 2034.

Le premier ministre Carney a félicité le prince héritier et premier ministre de l'Arabie saoudite, Son Altesse Royale Mohammed ben Salmane ben Abdulaziz Al Saoud, pour la sélection de Riyad en tant que ville hôte de l'Exposition universelle de 2030, et s'est réjoui de confirmer l'intention du Canada d'y participer afin de promouvoir l'innovation canadienne et les contributions du pays à la Vision 2030 de l'Arabie saoudite.

Les deux parties ont réitéré l'importance des liaisons aériennes bilatérales et des avantages que procurera l'élargissement récent de la portée de l'Accord sur le transport aérien conclu en novembre 2025. Cet accord autorise jusqu'à 14 vols de passagers hebdomadaires par pays et un nombre illimité de vols hebdomadaires pour les services tout fret. Les deux parties ont souligné l'importance d'une collaboration continue entre les deux autorités dans le domaine de l'aviation civile et ont convenu d'élargir l'Accord sur le transport aérien afin de soutenir la croissance du transport de passagers et du transport exclusivement de fret entre les deux pays. Les deux parties ont souligné l'importance d'accroître la fréquence des vols de passagers et de fret, comme le prévoit l'Accord, afin de resserrer les liens économiques et les liens entre leurs populations. Cela permettra de faire progresser les intérêts communs et renforçant la coopération bilatérale dans le secteur de l'aviation civile.

Défense et sécurité régionale

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération et la coordination en matière de défense ainsi que de promouvoir la stabilité régionale et la sécurité internationale. Les deux parties ont salué le resserrement de la coopération dans les domaines de la défense, de la cybersécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la lutte contre la criminalité transnationale et de l'échange des connaissances entre les institutions concernées.

Sur le plan de la sécurité régionale, les deux parties ont fermement condamné les attaques menées par l'Iran contre des navires commerciaux dans le détroit d'Ormuz le 7 juillet 2026. Elles ont souligné que ces attaques inacceptables constituaient une atteinte à la sécurité et à la sûreté de la navigation internationale ainsi qu'à la sécurité de l'approvisionnement énergétique mondial, et qu'elles représentaient une grave violation du droit international et des normes internationales qui garantissent la liberté de navigation et le passage en toute sécurité sur les voies maritimes, ainsi que de la résolution 2817 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les deux parties ont également souligné que de tels actes exacerbaient les tensions dans la région, sapaient les efforts visant à instaurer la confiance et compromettaient les négociations diplomatiques en cours visant à promouvoir la stabilité et la sécurité régionales. Les deux parties ont salué les efforts déployés par la République islamique du Pakistan et l'État du Qatar afin de parvenir à un accord. Elles ont réaffirmé l'importance de rétablir une navigation sûre et sans obstacle dans le détroit d'Ormuz, conformément au droit international, pour retourner aux conditions normales qui prévalaient avant le 28 février 2026.

En ce qui concerne l'État de Palestine, les deux parties ont souligné l'importance d'assurer un acheminement sûr, rapide et sans entrave de l'aide humanitaire, de protéger les civils et de créer les conditions propices à une paix durable. Elles ont réitéré leur soutien à la solution à deux États et souligné l'importance de préserver le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant. La partie saoudienne a salué la reconnaissance de l'État de Palestine par le Canada.

En ce qui a trait au Yémen, les deux parties ont réaffirmé leur soutien total aux efforts visant à trouver une solution politique à la crise yéménite, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Elles ont également convenu de l'importance de soutenir le Conseil de direction présidentiel de la République du Yémen afin de lui permettre d'assumer ses responsabilités. Les deux parties ont souligné l'importance du maintien de la sécurité et de la stabilité dans la région de la mer Rouge.

Sur le plan du Soudan, les deux parties ont souligné l'importance d'intensifier les efforts visant à mettre fin à la crise. Elles ont réitéré leur soutien à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan, à la préservation de ses institutions nationales ainsi qu'au droit du peuple soudanais de vivre dans la paix, la dignité et la justice, libre de toute action qui pourrait alimenter davantage le conflit ou compromettre la stabilité du pays.

À l'issue de sa visite, le premier ministre Carney a remercié Son Altesse Royale pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui lui ont été réservés tout au long de son séjour. Son Altesse Royale a également formulé ses vœux sincères pour que Son Excellence continue de profiter d'une bonne santé et d'un bien-être durable, ainsi que pour que la population canadienne, avec laquelle elle entretient des relations amicales, connaisse encore davantage de progrès et de prospérité. »

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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