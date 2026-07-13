Le gouvernement du Canada investit dans le développement des compétences des jeunes et des personnes en situation de handicap

DRUMHELLER, AB, le 13 juill. 2026 /CNW/ - L'économie canadienne est à son plus fort lorsque chaque personne a l'occasion d'y participer pleinement. Toutefois, de nombreuses personnes continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent de bâtir leur carrière et de mettre leurs compétences à profit sur le marché du travail.

Afin de bâtir un Canada plus fort et sans obstacles, le gouvernement du Canada investit dans une gamme de programmes qui créent des occasions d'emploi et des possibilités de formation pour veiller à ce que chaque personne ait la chance de mettre à contribution ses talents et de s'épanouir.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, a souligné le financement fédéral accordé à MH Enterprises pour l'aider à offrir des mesures de soutien personnalisées aux personnes qui se heurtent à des obstacles à l'emploi.

Dans le cadre du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse d'Emploi et Développement social Canada, MH Enterprises reçoit plus de 1 million de dollars pour aider 76 jeunes confrontés à des obstacles à la participation au marché du travail à acquérir les compétences et l'expérience et à obtenir le soutien dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail.

L'organisme reçoit également 1,6 million de dollars du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées afin d'offrir une formation à l'emploi et des mesures de soutien à 97 personnes en situation de handicap, aidant ainsi davantage de personnes à tracer leur chemin vers un emploi valorisant.

En investissant dans des organismes locaux, le gouvernement du Canada contribue à faire en sorte que davantage de personnes se heurtant à des obstacles à l'emploi puissent accéder aux possibilités dont elles ont besoin pour réaliser pleinement leur potentiel.

Citations

« Le talent est partout, mais les perspectives ne sont pas toujours accessibles. Ces investissements aideront plus de jeunes et de personnes en situation de handicap de l'Alberta à obtenir la formation et le soutien dont ils ont besoin pour participer au marché du travail. Nos collectivités et notre économie sont plus fortes lorsque les gens ont l'occasion de mettre à profit leurs forces et de réaliser leur plein potentiel. Ensemble, nous bâtissons un Canada où personne n'est laissé pour compte. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Des communautés fortes se construisent lorsque chacun a la possibilité de réussir. En investissant dans des organisations comme MH Enterprises, nous aidons les personnes en situation de handicap et les jeunes confrontés à des obstacles à acquérir les compétences, l'expérience et le soutien dont ils ont besoin pour trouver un emploi enrichissant. Ces investissements renforcent notre main-d'œuvre, soutiennent les employeurs locaux et contribuent à bâtir une économie plus inclusive où chacun a la possibilité de s'épanouir. »

- Le député de Winnipeg-Sud, l'honorable Terry Duguid

Faits en bref

Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées et la Stratégie emploi et compétences jeunesse, deux programmes d'Emploi et Développement social Canada, accordent des fonds à des organismes pour qu'ils offrent une gamme d'activités aidant les personnes en situation de handicap et les jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi. Les deux programmes appuient une approche souple permettant d'offrir des services adaptés, qui garantit que les personnes peuvent acquérir les compétences et l'expérience requises pour trouver et conserver des emplois de bonne qualité. Parmi les mesures de soutien, mentionnons le mentorat, l'encadrement, la formation, les services intégrés (comme du soutien pour les personnes à charge ou du counselling en santé mentale) et les stages rémunérés, entre autres.

Le programme Stratégie emploi et compétences jeunesse investit plus de 632 millions de dollars de 2024 à 2028 pour aider au moins 20 000 jeunes à surmonter les obstacles à l'emploi et à décrocher des emplois valorisants qu'ils occuperont pendant longtemps.

Une évaluation du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse a permis de déterminer que 76 % des participants ayant bénéficié de mesures de soutien au développement des compétences et à l'emploi occupaient encore un emploi l'année suivante. En outre, deux ans après le programme, ces participants gagnaient en moyenne 9 400 $ de plus qu'avant leur participation au programme.

En 2022, afin d'appuyer la mise en œuvre de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap du gouvernement du Canada, le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées a reçu 272,6 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans pour soutenir environ 115 projets régionaux et nationaux.

Une évaluation du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées a permis de déterminer que chaque dollar investi dans le programme génère 1,31 $ en retour, ce qui illustre que les avantages du programme sont bien supérieurs à ses coûts.

Dans la Mise à jour économique du printemps de 2026, le financement annuel du Fonds d'intégration a été stabilisé à 105 millions de dollars à compter de 2027‑2028 pour soutenir la poursuite de ses activités et la réalisation de son objectif, soit combler l'écart en matière d'emploi entre les personnes en situation de handicap et celles sans handicap d'ici 2040.

Liens connexes

Programme de la Stratégie emploi et compétences jeunesse

Fonds d'intégration pour les personnes handicapées

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]