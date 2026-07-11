Le dimanche 12 juillet 2026

Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
11 juil, 2026, 17:02 ET
OTTAWA, ON, le 11 juill. 2026 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
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9 h 30
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Le premier ministre participera à un déjeuner au Stampede.
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Note à l'intention des médias :
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11 h 15
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Le premier ministre visitera le Stampede de Calgary.
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Note à l'intention des médias :
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
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