Le dimanche 12 juillet 2026

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2026 /CNW/ -

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Calgary (Alberta)

9 h 30 Le premier ministre participera à un déjeuner au Stampede.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool 11 h 15 Le premier ministre visitera le Stampede de Calgary.

Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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