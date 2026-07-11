Le dimanche 12 juillet 2026

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Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

11 juil, 2026, 17:02 ET

OTTAWA, ON, le 11 juill. 2026 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Calgary (Alberta)

9 h 30

Le premier ministre participera à un déjeuner au Stampede.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

11 h 15

Le premier ministre visitera le Stampede de Calgary.

Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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