Déclaration du premier ministre Carney à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie

OTTAWA, ON , le 15 août 2026 /CNW/ -- « Aujourd'hui, à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie, nous célébrons l'identité et la résilience du peuple acadien.

Établis depuis plus de quatre siècles sur le territoire actuel du Canada atlantique, les Acadiennes et les Acadiens forment l'une des plus anciennes communautés francophones d'Amérique du Nord. Leur histoire est marquée par les épreuves, mais aussi par la persévérance. Expulsés de leurs terres à partir de 1755 par les autorités coloniales britanniques, ils ont rebâti leurs communautés tout en protégeant et en célébrant leur langue, leur culture et leurs traditions, génération après génération. Cette résilience a contribué à façonner l'identité collective du Canada lui-même.

Le gouvernement du Canada collabore étroitement avec les communautés acadiennes afin de préserver leur patrimoine et de faire rayonner la langue française. À partir de cette année, nous investissons 5 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer les célébrations de la Fête nationale de l'Acadie. Par l'entremise de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, nous aidons les entreprises acadiennes et francophones à croître et à percer de nouveaux marchés. Nous augmentons aussi les cibles d'immigration francophone hors Québec afin que les entreprises acadiennes puissent recruter les travailleuses et les travailleurs francophones dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion.

Le Canada a déposé sa candidature pour accueillir le Sommet de la Francophonie en 2028 dans la région de la capitale nationale, et nous espérons avoir l'occasion d'y recevoir des délégations venues des quatre coins de l'espace francophone et de mettre en valeur la vitalité du français en Acadie et partout au pays.

Bâtir un Canada fort, c'est célébrer les langues et les traditions de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens. Depuis plus de 400 ans, les Acadiennes et les Acadiens nous montrent qu'une identité assumée avec fierté est une source de force pour le pays tout entier.

Bonne Fête nationale de l'Acadie! »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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