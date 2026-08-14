Le gouvernement du Canada investit près de 2 M$ dans le secteur quantique en soutenant Femtum

DEC accorde une aide financière de 1 950 000 $ à l'entreprise technologique de Québec.

QUÉBEC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir le développement, l'adoption et la commercialisation des technologies quantiques contribue à positionner les organisations du Québec dans ce domaine émergent, tout en renforçant le leadership mondial du Canada. C'est pourquoi Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagné de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une contribution remboursable de 1 950 000 $ à Femtum. Cet appui de DEC permettra à l'entreprise de poursuivre sa croissance à l'international.

Fondée en 2017, Femtum est une entreprise spécialisée dans les solutions laser destinées aux fabricants de puces photoniques, notamment de puces photoniques quantiques. La PME innovante offre une technologie permettant d'améliorer considérablement l'empreinte carbone des activités de fabrication avancée de semiconducteurs quantiques et conventionnels. L'aide financière de DEC lui permet d'augmenter sa capacité de production avec l'aménagement de nouveaux laboratoires de fabrication, d'accélérer la commercialisation de ses produits et de créer plus de 20 nouveaux emplois dans les secteurs photonique et quantique.

Pour soutenir le secteur quantique canadien et consolider la position du pays parmi les leaders dans ce domaine en expansion, le gouvernement du Canada a mis en œuvre la Stratégie quantique nationale. Celle-ci vise à aider les entreprises canadiennes à adopter des technologies quantiques afin qu'elles puissent se positionner dans ce domaine émergent et générer des retombées économiques pour l'ensemble du pays.

Citations

« Notre gouvernement demeure déterminé à bâtir une économie forte et innovante. C'est dans cette optique que je salue l'investissement de DEC dans Femtum, une entreprise à fort potentiel de croissance. Cet appui permettra à la PME de consolider sa position dans un marché mondial hautement concurrentiel. L'investissement contribue au renforcement de l'écosystème québécois en optique-photonique, favorise la création d'emplois de qualité et confirme le positionnement de la région de Québec comme pôle technologique de premier plan. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement, Femtum pourra offrir ses solutions laser technologiques à plus grande échelle et poursuivre sa croissance dans l'industrie photonique et sur les marchés internationaux, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale. Cet appui bénéficiera ainsi à toute la région de la Capitale-Nationale et à l'économie canadienne. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« La région de Québec regorge de talents et d'entreprises audacieuses prêtes à franchir de nouvelles étapes de commercialisation. L'aide accordée à Femtum témoigne de la volonté de notre gouvernement d'accompagner les PME d'ici dans la concrétisation de leurs ambitions technologiques. Appuyer ce projet d'expansion favorise le rayonnement des compétences canadiennes en photonique et stimule l'industrie quantique. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« L'expertise est locale, mais le marché est mondial : cet appui de DEC permet à Femtum d'accélérer l'intégration de ses solutions au sein des chaînes d'approvisionnement globales. Le Canada a tous les ingrédients pour se démarquer comme leader de l'industrie quantique de demain, dont une industrie photonique de première classe. Chez Femtum, nous bâtissons les outils qui permettront au Canada de concrétiser cette ambition à l'échelle industrielle. »

Louis-Rafaël Robichaud, cofondateur et président, Femtum

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Appui à l'innovation quantique régionale de DEC, qui découle de la Stratégie quantique nationale du gouvernement du Canada.

L'Appui dispose d'une enveloppe de 23,3 M$ qui permettra d'effectuer des investissements stratégiques jusqu'en 2028 pour aider les PME et les OBNL à adopter, développer et commercialiser des technologies quantiques et des produits basés sur ces technologies.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]