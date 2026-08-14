AVIS AUX MÉDIAS - La ministre Hajdu lance l'alliance pour la main-d'œuvre du secteur de la fabrication de pointe

GATINEAU, QC, Aug. 14, 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, sera à Guelph afin de lancer l'alliance pour la main-d'œuvre du secteur de la fabrication de pointe afin de cibler et de faire progresser les solutions visant à renforcer la main-d'œuvre spécialisée nécessaire au sein de ce secteur d'un bout à l'autre du Canada.

La ministre sera accompagnée par la députée de Guelph, Dominique O'Rourke.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 17 août 2026



Heure : Visite des installations : 9 h 30 (HAE) Annonce : 9 h 45 (HAE)



Lieu : Frank Hasenfratz Centre For Excellence In Manufacturing Hall Tech 700 Woodlawn Road West Guelph (Ontario)

Notes pour les médias : Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]