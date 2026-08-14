Le gouvernement du Canada investit dans l'expansion d'Idéal Can

Le plus grand fabricant de conserves alimentaires au Canada obtient une aide financière de 1,5 M$ de DEC.

SAINT-APOLLINAIRE, QC, le 14 août 2026 /CNW/ -- Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le monde évolue rapidement et le gouvernement du Canada investit pour bâtir une économie canadienne plus forte, plus indépendante et plus résiliente. En soutenant les entreprises qui fabriquent, transforment et innovent ici même au Canada, le gouvernement contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagné de l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 1 500 000 $ à Idéal Can pour lui permettre d'augmenter sa capacité de production.

Constituée en 2020, Idéal Can est une PME spécialisée dans la fabrication automatisée de conserves en acier destinées aux entreprises de l'industrie agroalimentaire. Unique manufacturier d'envergure dans ce domaine au Canada, l'entreprise familiale qui utilise de l'acier canadien répond à une forte demande des transformateurs agroalimentaires canadiens qui souhaitent s'approvisionner localement afin de diminuer leur dépendance envers les fournisseurs étrangers. L'aide financière de DEC lui permettra de faire l'acquisition d'une ligne de fabrication automatisée supplémentaire, augmentant ainsi sa capacité de production tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement alimentaire canadienne.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La croissance économique du Québec repose notamment sur un secteur manufacturier ancré dans l'économie régionale; ses acteurs sont des atouts clés pour bâtir une économie durable et inclusive.

Citations

« Un Canada fort se bâtit avec des PME innovantes comme Idéal Can, qui mise sur des matériaux et un savoir-faire d'ici pour fabriquer des conserves en acier entièrement canadiennes. Renforcer la fabrication au pays, c'est renforcer notre économie, le soutien à nos travailleurs et notre prospérité pour les générations à venir. Notre gouvernement investit pour aider l'entreprise à accroître sa capacité de production grâce à des équipements numériques de pointe, un geste concret pour solidifier notre chaîne d'approvisionnement alimentaire. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans Idéal Can, un fleuron d'ici. En soutenant l'expansion de cette entreprise manufacturière et la poursuite de ses activités, nous créons les conditions favorables à sa croissance afin qu'elle puisse répondre pleinement aux besoins grandissants de l'industrie agroalimentaire canadienne. Une plus grande capacité de production locale permet de s'assurer que les entreprises et les travailleurs d'ici sont mieux outillés pour faire face aux défis économiques mondiaux. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Des chaînes d'approvisionnement solides et diversifiées sont essentielles à la compétitivité de notre économie et à la sécurité alimentaire du Canada. En soutenant l'expansion de cette entreprise familiale fondée ici même dans la grande région de Québec, notre gouvernement contribue à accroître la capacité de production d'un manufacturier unique au pays dans son secteur d'activité. Cet investissement permettra de répondre à la demande croissante des transformateurs agroalimentaires canadiens, de valoriser l'utilisation de l'acier d'ici et de renforcer l'approvisionnement local en produits stratégiques pour l'industrie alimentaire. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l'appui du gouvernement du Canada dans cette étape importante de notre développement. Cette contribution nous permettra d'accélérer notre croissance et de renforcer notre capacité manufacturière et de nous positionner avantageusement au sein de l'industrie agroalimentaire canadienne. Chez Idéal Can, notre ambition est de bâtir une capacité de production nationale forte et durable, fondée sur l'acier canadien et le savoir-faire d'ici. »

Érick Vachon, président-directeur général, Idéal Can

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Isabella Orozco-Madison, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]