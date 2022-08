Déclaration du ministre Rodriguez et de la ministre Petitpas Taylor à l'occasion de la Fête nationale de l'Acadie

Le 15 août, les Acadiens et les Acadiennes de partout au pays célèbrent leur culture et leur histoire

OTTAWA, ON, le 15 août 2022 /CNW/ - Le 15 août, c'est la Fête nationale de l'Acadie. Cette journée nous offre une occasion en or de célébrer la culture, l'histoire et le dynamisme d'un peuple qui offre tant à la francophonie canadienne et à l'ensemble du pays depuis plus de 400 ans.

L'histoire de l'Acadie a connu bien des bouleversements. Les Acadiens et les Acadiennes ont survécu à une déportation, subi l'exil et persévéré malgré la persécution continue. En dépit de ces épreuves, ils ont réussi à créer une communauté qui se démarque aujourd'hui grâce à sa résilience et à ses riches traditions.

La volonté du peuple acadien de préserver sa culture et sa langue malgré sa situation précaire en milieu minoritaire a fait en sorte que la langue française se parle toujours en Acadie aujourd'hui.

Les artistes acadiens brillent sur plusieurs scènes, et les athlètes acadiens s'illustrent dans le monde entier. De plus, nombreuses sont les personnes qui arborent l'étoile dorée du tricolore aux quatre coins du pays et de la planète.

En cette journée bien spéciale se déroulera le traditionnel Tintamarre, au cours duquel les gens défileront armés de chaudrons et de cuillères, pour affirmer leur identité, leurs réalisations et leur joie de vivre. Peu importe où vous célébrerez, nous y serons en pensée, pour souligner cette fête avec vous.

Partout au pays, des communautés offrent des célébrations et des activités dans le cadre de la Fête nationale de l'Acadie. Vous aurez également la chance de célébrer, où que vous soyez, en regardant le grand spectacle La fête en Acadie : Havre au tchai, diffusé en direct sur les ondes d'ICI Télé en soirée.

Bon 15 août! Bonne Fête nationale de l'Acadie!

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Laura Scaffidi, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Patrimoine canadien, [email protected] ; Marianne Blondin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, [email protected] ; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]