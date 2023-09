OTTAWA, ON, le 6 sept. 2023 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Pablo Rodriguez, a fait aujourd'hui la déclaration suivante :

« Cette semaine marque la Semaine nationale du camionnage au Canada! C'est un moment idéal pour réfléchir à la contribution que les conducteurs et conductrices de camion et l'industrie du camionnage apportent à notre pays.

« Il y a 1,2 million de véhicules commerciaux sur nos routes, et ils soutiennent le commerce intérieur entre nos provinces et nos territoires, qui représente près du cinquième de notre PIB. Cela correspond à 370 milliards de dollars.

« Le transport routier représente aussi 42 % du commerce de marchandises du Canada.

« Une énorme partie de notre économie repose littéralement sur des roues, mais la contribution du camionnage ne se limite pas à l'économie. La nourriture dans votre épicerie, les médicaments dans votre pharmacie et les marchandises sur nos tablettes - cela est en grande partie rendu possible grâce au travail des conducteurs et conductrices de camion, la population canadienne peut compter sur ces personnes pour livrer la marchandise.

« Le travail des conducteurs et conductrices de camion nous facilite la vie et rend notre chaîne d'approvisionnement plus forte. Ces personnes passent de longues heures sur la route et beaucoup de temps loin de leur famille. Il est important de prendre conscience de l'impact que cela peut avoir sur elles et des enjeux auxquels elles sont confrontées. Notre gouvernement reconnaît la pénurie de conducteurs et conductrices dans l'industrie et travaille activement avec les porte-parole de l'industrie pour mettre au point de nouvelles solutions et de nouveaux programmes en vue de stimuler le recrutement.

« Cette semaine, plus que jamais, nous éprouvons de la reconnaissance pour leur dur travail. »

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca . Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou suivez-nous sur nos fils RSS, Twitter , Facebook , YouTube et Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Nadine Ramadan, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]