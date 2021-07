Le 28 juillet désigne la Journée de commémoration du Grand Dérangement du peuple acadien

OTTAWA, ON, le 28 juill. 2021 /CNW/ - En ce jour, il y a 266 ans, le peuple acadien faisait face à la tragédie du Grand Dérangement.

En 1755, environ 10 000 Acadiens et Acadiennes ont été violemment déracinés et arrachés à leurs famille et communauté. Les autorités britanniques les ont déportés de force, les chassant de leurs terres et les laissant sans aucun repère.

Des milliers d'entre eux ont péri durant la déportation, un long et pénible voyage de la Nouvelle-France (aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard) vers des colonies américaines, en Louisiane, ou vers la France.

Malgré la peine, le traumatisme et les dommages causés par cette tragédie, les Acadiens et Acadiennes ont su garder la tête haute et continuent de sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens à leur histoire. Certaines familles sont fièrement revenues s'établir en Acadie au fil du temps. C'est grâce au courage, à la résilience et à la persévérance de ce peuple que nous connaissons l'Acadie d'aujourd'hui : une communauté dynamique avec une identité et une culture foisonnantes, qui s'épanouit continuellement dans de multiples domaines comme les arts, la culture, le commerce et les sports.

Aujourd'hui, les Acadiens et les Acadiennes sont reconnus pour leurs contributions précieuses, nombreuses et variées à la société canadienne depuis plus de 400 ans. Nous nous souvenons de la grande souffrance dont ils ont été victimes, honorons leur résilience et célébrons la vitalité de leur culture et de leur patrimoine.

