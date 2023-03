OTTAWA, ON, le 8 mars 2023 /CNW/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, a fait aujourd'hui la déclaration suivante au sujet du rapport d'enquête du Bureau de la sécurité des Transports du Canada au sujet du NM Ingenika.

« Nous sommes de tout cœur avec les membres des familles et les proches des membres de l'équipage qui ont perdu la vie ou qui ont été blessés lors du naufrage du remorqueur, le NM Ingenika, le 11 février 2021, dans le canal Gardener, sur la côte de la Colombie-Britannique.

Je tiens à remercier le Bureau de la sécurité des transports du Canada d'avoir mené l'enquête et publié son rapport. À l'exemple du Bureau, je m'engage à accroître la sécurité du réseau de transport du Canada et à collaborer avec les partenaires pour améliorer davantage le système de sécurité maritime du Canada.

Transports Canada examinera attentivement le rapport d'enquête et ses recommandations, et je fournirai une réponse officielle au Bureau de la sécurité des transports du Canada dans un délai de 90 jours. Cette intervention s'appuiera sur les mesures que nous avons déjà prises en réponse à cet incident, y compris un programme de conformité propre aux petits remorqueurs comme le NM Ingenika, de nouvelles mesures d'inspection, et la participation à la création du Pacific Regional Tow and Workboat Safety Advisory Group pour discuter des questions de sécurité et promouvoir les pratiques exemplaires dans l'industrie. »

