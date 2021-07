LAC MÉGANTIC, QC, le 6 juill. 2021 /CNW/ - L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, et la secrétaire parlementaire Soraya Martinez Ferrada ont fait la déclaration suivante pour souligner le huitième anniversaire de la tragédie qui a dévasté la ville de Lac-Mégantic et des municipalités environnantes :

« Le 6 juillet 2013, la ville de Lac-Mégantic a été victime d'un drame inimaginable, le pire accident de l'histoire ferroviaire du pays qui a coûté la vie à 47 personnes et a laissé des familles endeuillées.

Cette tragédie a semé une onde de choc à travers le Canada entier et restera à jamais gravée dans la mémoire collective de notre pays.

Aujourd'hui, prenons un moment pour nous recueillir et pour nous rappeler ce terrible accident qui a marqué à jamais Lac-Mégantic.

Cet anniversaire nous rappelle également l'importance de poursuivre un travail acharné pour rendre notre système ferroviaire encore plus sécuritaire pour les Canadiens. La sécurité ferroviaire demeure notre priorité absolue, et celle de notre ministère.

De plus, nous poursuivrons nos efforts afin que le projet de la voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic avance le plus rapidement possible. Cette voie est beaucoup plus qu'un projet d'infrastructure ferroviaire. Il s'agit d'un soutien à la reconstruction des communautés de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac. Ce projet continuera d'être une priorité pour le gouvernement du Canada jusqu'à sa réalisation complète en 2023.

En ce sombre anniversaire, nous tenons à rassurer les Méganticois que nous continuerons à vous soutenir inconditionnellement. »

