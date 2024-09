OTTAWA, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les ministres Vandal, Anandasangaree et Hajdu ont fait la déclaration suivante :

« Nous sommes profondément attristés par le décès soudain de Cathy Merrick, grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba. La grande cheffe Merrick était une dirigeante visionnaire à titre de première femme cheffe de l'ACM, ainsi qu'une membre estimée de la Nation crie Pimicikamak. Au nom du gouvernement du Canada, nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à la communauté de la grande cheffe Merrick, ainsi qu'à tous les Manitobains.

La grande cheffe Merrick a consacré sa vie à l'avancement des droits et du bien-être des Premières Nations, travaillant sans relâche pour préserver le patrimoine culturel, la langue et les traditions, et pour assurer la justice, la sécurité et la protection des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones. La grande cheffe était une ardente défenseuse de la santé et du bien-être des Premières Nations, ainsi que des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées. Son leadership dans toutes les facettes de la justice sociale était inspirant et ses efforts pour promouvoir la réconciliation et la justice pour les Premières Nations laisseront une empreinte durable sur la voie vers un avenir plus équitable et inclusif pour tous. »

SOURCE Services aux Autochtones Canada

