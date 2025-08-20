WINNIPEG, MANITOBA, DANS LA PATRIE NATIONALE DES MÉTISSE DE LA RIVIÈRE-ROUGE ET LE TERRITOIRE DU TRAITÉ 1, le 20 août 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à collaborer avec la Fédération Métisse du Manitoba afin de bâtir un Canada fort.

Aujourd'hui, le président de la Fédération Métisse du Manitoba (MMF), David Chartrand, et l'honorable Mandy Gull-Masty, ministre des Services aux Autochtones, ont annoncé la reconnaissance officielle par le gouvernement du Canada du répertoire des entreprises Métisse de la Rivière-Rouge comme source vérifiée d'entreprises Métisse de la Rivière-Rouge.

La reconnaissance officielle du répertoire des entreprises Métisse de la Rivière-Rouge de la MMF, qui compte actuellement plus de 850 entreprises, signifie que toutes les entreprises répertoriées sont désormais admissibles aux marchés publics fédéraux dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA). Cette reconnaissance facilite l'accès direct aux contrats fédéraux réservés aux entreprises autochtones, y compris celles de la Rivière-Rouge. Les ministères fédéraux, qui ont pour mandat d'attribuer chaque année au moins 5 % de leurs marchés totaux à des entreprises autochtones, peuvent désormais utiliser le répertoire des entreprises Métisse de la Rivière-Rouge comme source fiable.

Les entreprises Métisse de la Rivière-Rouge peuvent désormais soumissionner pour des contrats fédéraux dans le domaine de la défense, tels que le Programme de formation du personnel navigant de l'avenir, ainsi que pour d'autres activités de défense nationale et nordique.

Services aux Autochtones Canada travaille avec ses partenaires autochtones, y compris les Métisse de la Rivière-Rouge, afin de transformer la stratégie fédérale en matière d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. Les dirigeants, les gouvernements et les organisations autochtones ont souligné l'importance de l'autodétermination et de l'élaboration de politiques qui respectent les définitions de l'autochtonité établies par les Autochtones. La reconnaissance du répertoire des entreprises Métisse de la Rivière-Rouge est une étape importante vers la reconnaissance de l'autorité de la Fédération Métisse du Manitoba pour déterminer quelles entreprises sont admissibles à titre d'entreprises Métisse de la Rivière-Rouge.

Les entreprises autochtones, y compris celles des Métisse de la Rivière-Rouge, ont été confrontées à des obstacles systémiques au développement économique et à la pleine participation à l'économie canadienne, et sont sous-représentées dans les marchés publics fédéraux. C'est pourquoi le Canada continuera de collaborer avec des partenaires tels que la MMF afin de réduire les obstacles, de faire progresser la réconciliation et de soutenir la croissance des entreprises autochtones, y compris celles des Métisse de la Rivière-Rouge.

« Aujourd'hui est une journée importante qui contribuera sans aucun doute à soutenir et à faire progresser les entreprises Métisse de la Rivière-Rouge. La reconnaissance de notre répertoire d'entreprises permettra à nos entrepreneurs d'accéder plus facilement à d'importants contrats fédéraux dans des secteurs en croissance, comme la défense, tout en confiant la validation de leur identité à qui de droit, c'est-à-dire au gouvernement national des Métisse de la Rivière-Rouge, partenaire du Canada dans le cadre des traités modernes. Il s'agit d'un énorme pas en avant pour notre communauté d'affaires et d'un nouveau chapitre de notre histoire en tant que moteur économique de l'Ouest. Lorsque nos familles sont fortes et jouissent d'une stabilité financière, notre communauté et notre Nation ne peuvent qu'être fortes.

Il a fallu des années de travail acharné et de plaidoyer pour que les entreprises Métisse de la Rivière-Rouge soient intégrées à ce processus, et je suis fier que nous puissions faire cette annonce aujourd'hui. »

David Chartrand

Président

Fédération Métisse du Manitoba

« Aujourd'hui, nous honorons le droit des Métisse de la Rivière-Rouge à définir leur propre identité. En reconnaissant le répertoire des entreprises Métisse de la Rivière-Rouge comme une source fiable, nous donnons le contrôle aux entreprises Métisse de la Rivière-Rouge, leur ouvrant ainsi la voie à des débouchés équitables et à un rôle plus important dans l'économie. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Fédération Métisse du Manitoba est le gouvernement national démocratiquement élu des Métisse de la Rivière-Rouge, également connus sous le nom des Métisse du Manitoba . Les Métisse de la Rivière-Rouge sont le partenaire de négociation du Canada dans la Confédération et les fondateurs de la province du Manitoba .

est le gouvernement national démocratiquement élu des Métisse de la Rivière-Rouge, également connus sous le nom des Métisse du . Les Métisse de la Rivière-Rouge sont le partenaire de négociation du Canada dans la Confédération et les fondateurs de la province du . En novembre 2024, la Fédération Métisse du Manitoba et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada ont signé le traité de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métisse de la Rivière-Rouge, qui a jeté les bases de la reconnaissance du répertoire des entreprises Métisse de la Rivière-Rouge par Services aux Autochtones Canada.

et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du ont signé le traité de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métisse de la Rivière-Rouge, qui a jeté les bases de la reconnaissance du répertoire des entreprises Métisse de la Rivière-Rouge par Services aux Autochtones Canada. La Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) réserve certains contrats gouvernementaux exclusivement aux entreprises autochtones. Il s'agit d'un moyen efficace d'uniformiser les règles du jeu pour les entreprises autochtones partout au Canada et de leur offrir la possibilité de soumissionner pour des contrats du gouvernement du Canada, de croître et de prospérer, et de développer l'économie autochtone.

La stratégie porte ses fruits. En 2023-2024, le gouvernement du Canada a attribué plus de 1,24 milliard de dollars en contrats à des entreprises autochtones, ce qui représente 6,1 % de tous les contrats gouvernementaux admissibles, dont environ 40 % ont été attribués dans le cadre de marchés réservés aux entreprises autochtones en vertu de la SAEA.

Depuis 2021, d'importantes collaborations avec des partenaires autochtones sont en cours afin d'élaborer une stratégie transformatrice en matière d'approvisionnement autochtone. Un élément clé de ce travail collaboratif consiste à déterminer comment transférer l'administration du répertoire des entreprises autochtones de Services aux Autochtones Canada à des partenaires autochtones, afin que les peuples autochtones puissent décider eux-mêmes, selon leurs propres critères, quelles entreprises sont admissibles à titre d'entreprises autochtones.

