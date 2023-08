OTTAWA, ON, le 9 août 2023 L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, et l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui :

« Aujourd'hui, en cette Journée internationale des peuples autochtones, nous reconnaissons et honorons l'histoire, les cultures, les contributions importantes et la diversité des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au Canada, ainsi que des peuples autochtones du monde entier.

Pour souligner le thème de cette année, "Les jeunes autochtones, agents de changement pour l'autodétermination", célébrons le rôle important que les jeunes autochtones jouent dans leurs communautés et en tant que défenseurs du changement pour protéger le monde dont ils hériteront, ainsi que les générations futures.

Il est important que les perspectives autochtones, en particulier celles des jeunes Autochtones, soient incluses à tous les niveaux de discussion, afin d'assurer un avenir meilleur et plus inclusif pour le Canada et le monde. Lors de la session de l'Instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones en avril dernier, une délégation de jeunes leaders autochtones a mené des discussions sur la prise de mesures pour lutter contre les changements climatiques. Ils ont plaidé en faveur de l'inclusion des jeunes Autochtones à la table, en mettant l'accent sur l'énergie renouvelable et en appuyant des initiatives comme la bourse de recherche en action climatique des Premières Nations du Yukon.

Nous travaillons également avec des partenaires autochtones, y compris les jeunes, pour mettre en œuvre le plan d'action de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (la Loi). Le gouvernement du Canada a appuyé la participation des jeunes à la mise en œuvre de la Loi et à d'autres priorités clés par l'entremise du programme Échanges Racines canadiennes et de la Stratégie d'emploi pour les jeunes Inuit et des Premières Nations.

Les jeunes Autochtones sont souvent à l'avant-garde des efforts visant à régler les problèmes contemporains. Ils sont notre avenir - ils présentent de nouvelles voies pour relever les défis, enracinées dans leurs connaissances, leurs droits, leurs coutumes et leurs traditions juridiques. Il est essentiel d'appuyer le leadership autochtone et d'élaborer conjointement des solutions avec les partenaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des traités modernes pour mettre en œuvre les principes et les droits énoncés dans la Déclaration des Nations Unies et pour faire progresser la réconciliation de façon tangible.

Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux exemples que les jeunes Autochtones ont réalisés pour s'attaquer à l'héritage du colonialisme, promouvoir la lutte contre les changements climatiques et créer un avenir plus durable et inclusif. Nous avons encore beaucoup de travail à faire pour remédier aux inégalités socioéconomiques entre les communautés autochtones et non autochtones au Canada et à l'étranger. Le gouvernement demeure résolu à mettre fin à ces inégalités, et nous continuerons de collaborer avec les dirigeants, les jeunes et les communautés autochtones tout au long de ce travail.

En cette Journée internationale des peuples autochtones, nous encourageons tout le monde au Canada à en apprendre davantage sur l'histoire, les contributions et la résilience uniques des peuples autochtones et à les célébrer, et à envisager la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à faire progresser la réconciliation et à soutenir la construction d'un avenir meilleur et plus inclusif pour tous. »

