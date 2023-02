Ligne de soutien

Une ligne d'urgence nationale sans frais, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, offre du soutien aux personnes ayant besoin d'une aide émotionnelle en lien avec les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.



Vous pouvez également consulter la page des services de soutien à la santé et de soutien culturel FFADA.



Vous y trouverez des conseils professionnels axés sur la guérison, des services de soutien émotionnel tels que de l'écoute et de l'orientation vers des services supplémentaires, et une aide adaptée à la culture et fondée sur des méthodes de guérison traditionnelles et les services des aînés.

OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DE LA NATION ALGONQUINE ANISHINAABEG, le 14 févr. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, ont fait la déclaration suivante :

« Il y a 31 ans, en réaction au meurtre commis sur la rue Powell, dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, des organisateurs autochtones locaux ont organisé la première marche commémorative des femmes. À partir d'un sentiment de désespoir, leur but était de créer un espace où les familles, les survivants, les communautés et les alliés pourraient se rassembler, se guérir et commémorer les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones dont la vie a été brisée par la violence. Des décennies plus tard, la marche commémorative est devenue un événement annuel, organisé le 14 février dans des villes du Canada et des États-Unis, pour attirer l'attention sur la crise nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.

Cette marche annuelle invite tout le monde au Canada à marcher aux côtés des survivants, des familles et des membres de la communauté, afin d'honorer la mémoire et l'esprit des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. C'est aussi l'occasion de réfléchir à la violence systémique, aux effets traumatisants ressentis par leurs proches et, surtout, au rôle que nous avons tous à jouer en tant que Canadiens pour mettre fin à cette crise.

Au Canada, trop de femmes et de filles vivent dans la peur de la violence. Les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones sont beaucoup plus susceptibles d'être victimes de violence que les femmes non autochtones en raison des effets continus de la colonisation. Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et à fournir du soutien aux victimes et aux survivantes, ainsi qu'à leurs familles, peu importe le temps que cela prendra. Nous continuerons d'utiliser la voie fédérale, le Plan d'action national, les appels à la justice de la Commission nationale d'enquête et le Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe pour nous guider dans notre travail. En travaillant en partenariat avec les familles, les survivants et les communautés autochtones, ainsi qu'avec les provinces et les territoires, nous nous attaquerons aux inégalités systémiques et au racisme qui sont à l'origine de cette violence systémique, et nous mettrons fin à cette crise nationale.

Aujourd'hui et chaque jour, nous gardons dans nos cœurs et nos esprits le souvenir des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones qui ont été arrachées trop tôt à leurs familles et à leurs communautés. Nous sommes solidaires de celles et ceux qui marchent aujourd'hui, ainsi que des survivantes, des familles, des communautés, des organisations et des dirigeants des Premières Nations, des Inuit et des Métis qui ont fait preuve d'un dévouement inébranlable pour honorer leurs proches en continuant de militer en faveur de communautés plus sûres partout au Canada.

Nous invitons tout le monde au Canada à agir : engagez-vous ou prenez part à une marche dans votre région aujourd'hui. Il est essentiel de soutenir les services communautaires dirigés par les Autochtones pour mettre fin à cette crise et empêcher les générations actuelles et futures de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQI+ autochtones de subir des violences fondées sur le sexe, le genre et la race. »

