AVIS AUX MÉDIAS - La secrétaire d'État McLean présente les investissements du budget fédéral à Victoria
Nouvelles fournies parEmploi et Développement social Canada
10 nov, 2025, 10:00 ET
GATINEAU, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, tiendra un événement au Parc Royal Athletic pour présenter les investissements du budget fédéral dans les infrastructures locales, et pour promouvoir la concurrence et l'abordabilité.
La secrétaire d'État sera accompagnée de la mairesse de Victoria, Marianne Alto, et du député de Victoria, Will Greaves.
Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.
Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.
Date :
Le lundi 10 novembre 2025
Heure :
11 h 30 (HNP)
Lieu :
Parc Royal Athletic
Entrée principale
1014, avenue Caledonia
Victoria (Colombie-Britannique)
Notes pour les médias :
Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.
SOURCE Emploi et Développement social Canada
Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]
