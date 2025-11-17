OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ - L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) a publié des résultats de recherche qui indiquent vers qui les Canadiens se tournent pour obtenir divers types de conseils financiers. La page Pleins feux sur l'utilisation des conseils financiers par les Canadiens de l'ACFC présente les données de l'Enquête canadienne sur les capacités financières de 2024 (ECCF), une enquête nationale menée tous les cinq ans depuis 2009.

Dans le cadre de son mandat, l'ACFC surveille les tendances et les questions qui ont une incidence sur les consommateurs de produits et services financiers. L'ECCF évalue la situation des Canadiens en fonction d'indicateurs de bien-être financier et oriente les efforts continus visant à renforcer la littératie financière au Canada. Ces données aident à cerner les tendances qui ressortent dans le comportement des consommateurs, à éclairer les politiques et à soutenir la recherche continue sur la littératie financière.

L'enquête représentative à l'échelle nationale a été menée auprès d'environ 8 000 répondants de tout le Canada entre février et mars 2024. Selon les résultats, 35 % des Canadiens ont demandé des conseils financiers au cours des 12 derniers mois. Les trois quarts (76 %) d'entre eux ont demandé des conseils gratuits; les amis ou la famille étaient la source de conseils la plus courante, suivis des banques, des sociétés d'investissement, des fournisseurs d'assurance et des conseillers professionnels. Le type de conseil le plus souvent demandé concernait la planification financière générale pour les stratégies d'épargne et d'investissement.

Les jeunes Canadiens étaient plus susceptibles de demander des conseils financiers que les personnes âgées de 35 ans et plus, et utilisaient davantage vers des sources informelles. Par exemple, les personnes âgées de 18 à 34 ans étaient :

deux fois plus susceptibles de chercher des conseils sur les médias sociaux (18 %);

les plus susceptibles de demander des conseils à leurs amis ou à des membres de leur famille (57 %);

les moins susceptibles de consulter un conseiller professionnel (20 %).

Les Canadiens à faible revenu, ceux dont le niveau de scolarité est inférieur ou égal à un niveau d'études secondaires, et ceux qui sont en situation de handicap, ou dont une personne de leur ménage est en situation de handicap, sont les groupes démographiques les moins susceptibles de chercher à obtenir des conseils financiers.

« Des conseils financiers fiables et opportuns permettent aux Canadiens de prendre des décisions éclairées. Ces conclusions soulignent l'importance d'avoir en place des approches de littératie financière qui tiennent compte de la diversité du Canada. Même si les risques émergents tels que les conseils fondés sur l'IA, les « finfluencers » sur les médias sociaux et la fraude appellent à la prudence, des conseils fiables sont disponibles pour tous les budgets, y compris un soutien gratuit pour les personnes aux prises avec des difficultés financières. »

Shereen Benzvy Miller, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

