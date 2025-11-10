VICTORIA, BC, le 10 nov. 2025 /CNW/ - Dans un monde incertain qui évolue rapidement, le nouveau gouvernement du Canada concentre ses efforts sur ce qu'il peut contrôler. Nous protégeons nos collectivités et notre pays. Nous bâtissons notre économie grâce à la réalisation de grands projets et à la construction de millions de logements supplémentaires. Nous donnons aux Canadiens et aux Canadiennes les moyens d'améliorer leur situation grâce à des coûts moins élevés et aux nouvelles possibilités qui s'offrent à eux. Nous ne pouvons pas contrôler les décisions des autres pays, mais nous pouvons contrôler ce que nous décidons de bâtir, à savoir un Canada fort.

Aujourd'hui, la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, a rencontré les représentants du Royal Athletic Park à Victoria, en Colombie-Britannique, pour souligner les investissements visant à soutenir la concurrence, l'abordabilité et les infrastructures prévues dans le cadre du budget de 2025. Dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, le Royal Athletic Park pourrait recevoir jusqu'à 6 millions de dollars.

Bâtir un Canada fort

En vue de construire de nouvelles infrastructures, et afin d'accélérer les travaux et de réduire les coûts, le Fonds pour bâtir des collectivités fortes prévoit un investissement de 51 milliards de dollars sur 10 ans, suivi de 3 milliards de dollars par an par la suite, pour revitaliser les infrastructures locales, c'est-à-dire les hôpitaux, les universités et les collèges au service de notre population, les routes et les ponts où circulent nos produits et les réseaux d'aqueduc et de transports en commun essentiels à nos villes. Le programme comprendra les volets suivants :

Le volet provincial et territorial, qui prévoit 17,2 milliards de dollars sur 10 ans à l'appui de projets et de priorités en infrastructures dans les domaines du logement, de la santé et de l'éducation, par exemple pour les transports en commun, les collèges et universités, les écoles de médecine et les usines de traitement de l'eau et des eaux usées. De ce volet, 5 milliards de dollars sur trois ans seront réservés plus précisément au nouveau Fonds pour les infrastructures dans le domaine de la santé, ce qui permettra d'améliorer les infrastructures comme les hôpitaux, les salles d'urgence et les centres de soins intensifs.

Le volet de la prestation directe, qui prévoit 6 milliards de dollars à l'appui de projets qui sont importants à l'échelle régionale, de rénovations majeures à des immeubles, de l'adaptation climatique ou des infrastructures communautaires. Par exemple, ce volet pourrait comprendre des projets de production d'énergie propre et de stockage d'énergie, de protection contre les inondations et de création d'espaces communautaires et récréatifs.

Le volet communautaire, qui prévoit 27,8 milliards de dollars pour des routes, des ponts, des réseaux d'aqueduc et des centres communautaires à l'échelle locale, ce qui permettra de répondre aux besoins de base des villes et de favoriser leur croissance.

Lorsque les collèges et universités ont des immeubles détériorés, que les hôpitaux débordent et que les réseaux d'aqueduc ne suffisent plus à la tâche, c'est la productivité qui ralentit et les entreprises qui doivent payer plus. Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes stimulera l'activité économique, créera de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés et donnera aux investisseurs la confiance dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets autour d'infrastructures publiques fiables.

Citations

« Le budget de 2025 est un budget d'investissements et montre un Canada confiant qui prend son propre avenir en main. Pour accomplir cette mission, il sera primordial d'améliorer les infrastructures locales pour offrir aux Canadiens et aux Canadiennes des déplacements plus rapides, de meilleures carrières et des coûts plus bas. Grâce à ce nouvel investissement de plus de 50 milliards de dollars, nous renforçons nos communautés pour bâtir un Canada plus fort. »

‒ Le premier ministre du Canada, le très honorable Mark Carney

« Le budget de 2025 présente certaines des mesures pro-concurrence les plus ambitieuses depuis une génération pour améliorer l'abordabilité. Depuis trop longtemps, le manque de concurrence oblige les Canadiens à payer trop cher. Nous changeons cela. En intensifiant la concurrence dans les secteurs des finances et des télécommunications, nous offrons aux Canadiens des prix plus bas, un meilleur service et plus de choix. »

‒ Le ministre des Finances et du Revenu national, l'honorable François-Philippe Champagne

« La population canadienne mérite d'avoir des prix justes et des choix réels. C'est que prévoit le budget de 2025 : accroître la concurrence dans les secteurs des services financiers et des télécommunications afin d'offrir des prix plus bas, un meilleur service et davantage d'options. C'est ainsi que nous créons une économie plus forte qui fonctionne pour tout le monde. »

‒ La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes nous permet de réaliser des investissements structurants pour les générations à venir. En dotant les collectivités partout au pays d'infrastructures essentielles, nous investissons directement dans nos travailleurs et nos entreprises, et nous contribuons à bâtir un Canada fort. »

‒ La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean

« Dans le budget de 2025, le gouvernement investit dans les infrastructures dont la ville de Victoria et d'autres collectivités de la Colombie-Britannique dépendent. Des projets comme la modernisation du Royal Athletic Park favorisent la création de bons emplois, aident les entreprises locales à croître et font de nos quartiers des endroits plus forts, sains et dynamiques. »

- Le député de Victoria, Will Greaves

« Je suis ravie que le gouvernement fédéral ait créé un volet de financement de 6 milliards de dollars allant directement aux pouvoirs publics locaux pour soutenir les infrastructures locales majeures, y compris les espaces communautaires et récréatifs. Le Royal Athletic Park est un établissement récréatif reconnu de la ville de Victoria qui dessert toute la région du sud de l'île. Cette installation est au cœur de la communauté, et héberge des événements spéciaux importants et des nationaux, comme le Truth and Reconciliation Powwow, qui a lieu chaque année, et le Touchdown Pacific de la Ligue canadienne de football, en plus d'accueillir des équipes semi-professionnelles locales comme les HarbourCats et d'autres festivals communautaires et programmes récréatifs. J'ai bien hâte de collaborer encore davantage avec le gouvernement fédéral et de connaître les détails du financement que recevra le Royal Athletic Park. »

‒ La mairesse de Victoria, Marianne Alto

Faits en bref

Selon le Moniteur des finances publiques d'octobre 2025 du FMI, le ratio de la dette nette au PIB du Canada est de 13,3 %, soit le plus bas des pays du G7. Le Canada a également l'un des ratios du déficit au PIB les plus bas parmi les pays du G7 : il arrive au deuxième rang, juste derrière le Japon. Cette situation financière solide nous permet de faire face aux défis mondiaux.

Le Canada est l'une des deux seules économies du G7 à afficher une cote AAA, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits au monde où investir.

Le Canada dispose d'un accord plus avantageux que tout accord conclu par les États-Unis avec un autre partenaire commercial, car 85 % de nos échanges commerciaux sont exemptés de droits de douane. Bien que certains secteurs soient grandement touchés, les exportateurs canadiens dans l'ensemble bénéficient du taux moyen de droits de douane imposés par les États-Unis le moins élevé de tous les pays, soit un taux de 5,4 %.

Le budget de 2025 repose sur deux cibles budgétaires : Équilibrer les dépenses de fonctionnement courantes et les revenus d'ici 2028-2029, en réorientant les dépenses vers des investissements qui font croître l'économie; Maintenir un ratio du déficit au PIB à la baisse qui assure une gestion rigoureuse des finances publiques pour les générations à venir.

En plus de ces deux cibles budgétaires, le gouvernement est déterminé à atteindre son objectif de mobiliser 500 milliards de dollars en nouveaux investissements privés au cours des cinq prochaines années, grâce à des dépenses publiques plus judicieuses et à des investissements en capital plus importants.

Le budget de 2025 propose de stimuler les investissements par les assureurs et les institutions financières en annulant les limites sur les placements de portefeuille et les emprunts qui figurent dans les lois régissant les institutions financières, et en les remplaçant par des consignes plus souples établies par le Bureau du surintendant des institutions financières.

Dans le budget de 2025, le gouvernement annonce également son intention de présenter un projet de loi pour régir l'émission de cryptomonnaies stables adossées à une devise au Canada. Le projet de loi prévoira que les émetteurs devront maintenir et gérer des réserves d'actifs suffisantes, établir des politiques de rachat, mettre en œuvre des cadres de gestion des risques et protéger les renseignements personnels et sensibles des Canadiens. Il prévoira aussi des garanties relatives à la sécurité nationale visant à préserver l'intégrité du cadre, afin que les consommateurs et les entreprises puissent utiliser en toute sécurité les cryptomonnaies stables adossées à une devise.

Des exemples de projets inclus dans le Budget 2025 qui contribueront à bâtir des communautés fortes grâce à l'amélioration des infrastructures locales sont disponibles ici.

Dans le volet provincial et territorial du Fonds pour bâtir des collectivités fortes, les provinces et les territoires devront réaliser des investissements égaux à ceux du gouvernement fédéral et veiller à ce que les municipalités soutenues réduisent les redevances d'aménagement et évitent de prélever d'autres droits qui entravent l'offre de logements.

Produits connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Les médias peuvent s'adresser à : Kirstie Hudson, Attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emplois et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]