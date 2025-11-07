GATINEAU, QC, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, tiendra un événement au Parc Royal Athletic pour présenter les investissements du budget fédéral dans les infrastructures locales, et pour promouvoir la concurrence et l'abordabilité.

La secrétaire d'État sera accompagnée de la mairesse de Victoria, Marianne Alto, et du député de Victoria, Will Greaves.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le lundi 10 novembre 2025



Heure : 11 h 30 (HNP)



Lieu : Parc Royal Athletic Entrée principale 1014, avenue Caledonia Victoria (Colombie-Britannique)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Kirstie Hudson, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]