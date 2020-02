Déclaration de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Reconnaissance de la semaine nationale de sensibilisation aux espèces envahissantes

OTTAWA, le 24 févr. 2020 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence la semaine nationale de sensibilisation aux espèces envahissantes, au cours de laquelle les Canadiens auront l'occasion d'en apprendre davantage sur les espèces aquatiques envahissantes et sur ce que nous pouvons faire pour empêcher leur introduction et leur propagation dans les bassins hydrographiques du Canada.

Les espèces aquatiques envahissantes sont des organismes tels que les poissons, les invertébrés ou les plantes introduits dans un nouvel environnement aquatique qui n'est pas leur habitat. Nombre d'entre eux n'ont pas de prédateurs naturels dans leur nouvel environnement, tandis que d'autres sont parfaitement adaptés pour prospérer dans les eaux canadiennes. En conséquence, les espèces aquatiques envahissantes peuvent croître rapidement, endommager l'habitat, et prendre la place des espèces indigènes et leur nuire. Cela risque d'entraîner des conséquences graves et souvent irrévocables pour notre environnement, notre société, et notre économie.

Le gouvernement du Canada reconnaît que des efforts soutenus et une collaboration étroite avec ses partenaires sont essentiels pour s'attaquer à ce problème. En 2017, le gouvernement a alloué un montant de 43,8 millions de dollars sur cinq ans, pour faire face à la grave menace que représentent les espèces aquatiques envahissantes pour nos écosystèmes en milieu marin et en eau douce. Nous avons établi le tout premier programme national de gestion des espèces aquatiques envahissantes au Canada pour mettre en œuvre, en collaboration avec nos partenaires, le Règlement sur les espèces aquatiques envahissantes en application de la Loi sur les pêches.

Pêches et Océans Canada travaille en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux, provinciaux, et territoriaux pour adopter une approche cohérente qui permettra de prévenir l'introduction et la propagation d'espèces aquatiques envahissantes dans les eaux canadiennes. Nous collaborons avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour élaborer du matériel de formation destiné aux agents des pêches fédéraux, aux agents des services frontaliers, ainsi qu'aux autorités provinciales et territoriales. Nous continuerons de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre en commun l'information et élaborer des stratégies et des plans d'intervention.

La prévention est le moyen le plus efficace de lutter contre les espèces aquatiques envahissantes. Il existe des mesures que nous pouvons tous prendre afin d'empêcher ces espèces de pénétrer dans notre environnement et de limiter leur propagation. J'encourage tout le monde à faire ce qui suit :

Renseignez-vous au sujet des espèces aquatiques envahissantes, notamment sur la façon de les identifier;

Nettoyez, videz et séchez systématiquement tout équipement utilisé dans l'eau;

Ne déplacez jamais de l'eau ou des organismes d'un plan d'eau à un autre;

Ne rejetez jamais des plantes et des animaux aquatiques vivants dans l'environnement. Par exemple, ne remettez pas à l'eau des appâts vivants et n'évacuez pas d'animaux d'aquarium dans les toilettes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Pêches et Océans Canada : https://www.dfo-mpo.gc.ca/species-especes/ais-eae/index-fra.html

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez le site http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Garde côtière canadienne

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.ccg-gcc.gc.ca/