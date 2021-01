Aujourd'hui, les Tamouls du Canada et du monde entier célèbrent le début du Thaï Pongal

OTTAWA, ON, le 14 janv. 2021 /CNW/ - En ce premier jour du mois Thaï du calendrier tamoul, les Tamouls au Canada et partout dans le monde célèbrent le début du Thaï Pongal.

Ce joyeux festival, d'une durée de quatre jours, est traditionnellement le moment de rendre grâce aux récoltes. C'est aussi l'occasion de festoyer et de partager le pongal, un plat sucré fait de riz, de lait et de sucre de canne non raffiné (jaggery). Célébré en janvier, pendant le Mois du patrimoine tamoul, Thaï Pongal revêt une importance particulière pour la communauté tamoule du Canada. La mise en valeur de l'apport considérable des Tamouls canadiens à la société, de la richesse de leur langue, de leur culture et de leur histoire, permet à l'ensemble de la population canadienne d'en apprendre plus sur la diversité et l'inclusion dont nous puisons notre force en tant que pays.

Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, bon nombre d'activités pour souligner le Thaï Pongal se tiendront en mode virtuel. Néanmoins, j'espère de tout cœur que ce temps de réjouissances sera merveilleux, empreint de paix, d'unité et de compassion, à l'image des valeurs de cette grande fête.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, je souhaite à tous ceux qui le soulignent, en particulier les Canadiens et Canadiennes d'origine tamoule, un joyeux Thaï Pongal. Portez-vous bien et soyez prudents. Iniya Pongal Nalvazhthukkal!

