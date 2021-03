Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Patrick au Canada et ailleurs dans le monde

OTTAWA, ON, le 17 mars 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, au Canada et ailleurs dans le monde, nous fêtons la Saint-Patrick, l'une des traditions irlandaises les plus populaires. Normalement, cette journée est soulignée par des défilés ainsi que de la musique et de la danse traditionnelles. Cependant, cette année, bon nombre de festivités se dérouleront encore virtuellement ou dans le respect des règles sanitaires. Malgré tout, je sais que les communautés d'un bout à l'autre du pays célébreront leurs racines irlandaises qui ont contribué à façonner la riche diversité culturelle du Canada.

L'influence et l'apport des Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise sont sans équivoque, et la population canadienne valorise et célèbre l'identité irlandaise. Aujourd'hui, les Canadiens et Canadiennes d'origine irlandaise représentent près de 14 p. 100 de la population et ils contribuent à faire du Canada un pays fort, dynamique et consciemment plus inclusif.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, et au nom du premier ministre Justin Trudeau et du gouvernement du Canada, j'invite la population canadienne à se joindre aux communautés irlandaises des quatre coins du pays pour célébrer et en apprendre davantage sur la riche histoire des Canadiens et Canadiennes de descendance irlandaise. Bonne Saint-Patrick à tous et à toutes! Portez-vous bien et soyez prudents.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Emelyana Titarenko, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca