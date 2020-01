Déclaration de la ministre Chagger à l'occasion de la Journée Lincoln Alexander

Aujourd'hui, les Canadiens célèbrent la mémoire de Lincoln Alexander, une personnalité marquante de la lutte pour l'égalité raciale au Canada

OTTAWA, le 21 janv. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, les Canadiens d'un bout à l'autre du pays soulignent la Journée Lincoln Alexander, en hommage à ce pionnier de la lutte pour l'égalité raciale au Canada. Né à Toronto en 1922, l'honorable Lincoln MacCauley Alexander est le premier Canadien noir à avoir été élu député à la Chambre des communes et à avoir été nommé ministre fédéral puis lieutenant-gouverneur de l'Ontario.

Brillant et distingué fonctionnaire, M. Alexander a défendu les causes de l'éducation, de l'égalité raciale et de la jeunesse. ll a surmonté les préjugés et le racisme, contribuant ainsi à façonner le pays diversifié et inclusif que nous connaissons aujourd'hui.

Pour rendre hommage à sa longue carrière publique et à son engagement inspirant envers sa communauté, le Parlement a fait du 21 janvier, date de son anniversaire, la Journée Lincoln Alexander. À l'aube du Mois de l'histoire des Noirs, en février, la Journée Lincoln Alexander est le moment tout indiqué d'en apprendre plus sur l'histoire des Noirs au Canada et de découvrir leurs réalisations remarquables.

À titre de ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, j'invite tous mes concitoyens à honorer la mémoire de ce grand Canadien et à poursuivre sa lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Danielle Keenan, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, 819-934-1132

Liens connexes

www.pch.gc.ca