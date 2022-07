Près de 40 M$ pour la relance du tourisme au Québec : l'entreprise de Longueuil reçoit 100 000 $ de la part de DEC.

LONGUEUIL, QC, le 6 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Moteur économique d'importance, l'industrie canadienne du tourisme générait des recettes annuelles de plus de 100 milliards de dollars avant d'être frappée de plein fouet par la pandémie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada veille à ce que le tourisme prospère de nouveau et atteigne son plein potentiel.

Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes, accompagnée de Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution non remboursable de 100 000 $ à Croisières Navark.

Cet appui de DEC favorisera le développement de l'entreprise en lui permettant de bonifier son offre touristique de mini-croisières guidées, un projet qui renforcera l'attractivité du fleuve et des lieux riverains (Sainte-Anne-de-Bellevue, Pointe-aux-Trembles, Repentigny, le Vieux-Port de Montréal, Longueuil, Boucherville, etc.).

Fondée en 2001, l'entreprise touristique Croisières Navark offre notamment des croisières thématiques (guidées, historiques, vins et fromages, feux d'artifice, etc.) sur le fleuve ainsi que sur les lacs Saint-Louis et Saint-François. Son projet consiste à acquérir un navire avec cabine fermée avec l'objectif de prolonger la saison touristique et de diversifier son offre de mini-croisières tout en s'adaptant à la nouvelle réalité liée à la COVID-19 en matière de distanciation. Le navire permettra d'ouvrir de nouvelles possibilités de trajets dans des secteurs où la profondeur d'eau est trop faible pour les embarcations de grande capacité d'accueil habituelle et favorisera notamment le tourisme autochtone.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes qui sont source de fierté dans leur communauté. La relance économique du Québec repose notamment sur une industrie touristique forte dont les organisations sont ancrées dans l'économie régionale. Les acteurs de ce secteur contribuent de façon importante à la croissance, en plus d'être des atouts clés pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente, plus verte et plus juste pour tous.

« Croisières Navark fait partie du paysage touristique longueuillois depuis maintenant plus de 20 ans. Comme pour la plupart des entreprises de son secteur, ses activités ont été mises à mal par la pandémie. Je suis ravie que notre gouvernement soutienne sa remise sur pied et son développement. En opérant dans plus de 15 lieux le long du fleuve Saint-Laurent, l'entreprise agira comme porte d'entrée des touristes d'ici et d'ailleurs pendant trois saisons, ce qui est fort appréciable! »

Sherry Romanado, députée de Longueuil--Charles-LeMoyne et leader adjointe du gouvernement à la Chambre des communes

« Le soutien de DEC annoncé aujourd'hui souligne notre volonté d'appuyer l'industrie touristique et notre engagement envers les entreprises, les organismes et les citoyens canadiens en ces temps difficiles. La contribution financière accordée à Croisières Navark constitue une excellente nouvelle pour la région du Grand Montréal et son attractivité. Grâce aux investissements du gouvernement du Canada dans l'industrie touristique, nous nous assurerons d'être prêts à recevoir les touristes de chez nous et de partout dans le monde. »

Stéphane Lauzon, député d'Argenteuil--La Petite-Nation et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique rural

« L'industrie touristique permet de mettre en valeur la culture et la diversité du Canada auprès de visiteurs provenant de partout dans le monde. Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les organisations du secteur du tourisme pour assurer leur relance. Aujourd'hui, Croisières Navark peut se tourner vers l'avenir! Cette contribution financière de DEC constitue une excellente nouvelle pour les lieux riverains du Grand Montréal et leur attractivité! »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre et ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Avec l'acquisition d'un nouveau navire à passagers, nous sommes heureux de pouvoir offrir de nouveaux produits de croisières en parallèle à nos services de navettes fluviales. C'est important pour nous de prolonger la saison de navigation touristique et ceci vient soutenir notre mission qui est de rendre le fleuve plus accessible avec des moyens durables et écologiques. »

Normand Noël, président, Croisières Navark

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui confirment des investissements totalisant près de 40 millions de dollars qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme.

Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

