Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 13 juillet 2026

QUÉBEC, le 12 juill. 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 13 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce concernant la formation universitaire en Outaouais

Heure : 10 h 30

Lieu : Gatineau, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, et du député de Gatineau, Robert Bussière.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de Élodie Masson à l'adresse [email protected].

Rencontre de travail avec les préfets de l'Outaouais (fermé aux médias)

Heure : 12 h 50

Lieu : Gatineau, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, de la députée de Hull, Suzanne Tremblay, et du député de Gatineau, Robert Bussière.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]