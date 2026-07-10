Programme québécois de cancérologie - Un nouveau plan d'action pour réduire l'impact du cancer au Québec

QUÉBEC, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Mieux prévenir le cancer, le détecter plus tôt et offrir des soins plus rapides, plus accessibles et mieux adaptés aux besoins des personnes : voilà les objectifs du nouveau Plan d'action 2026-2028 du Programme québécois de cancérologie, lancé aujourd'hui par la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger.

Le cancer demeure l'une des principales causes de décès au Québec. Dans ce contexte, le gouvernement souhaite agir davantage en prévention, améliorer l'accès aux soins et continuer d'élever la qualité de la prise en charge partout sur le territoire.

Reposant sur une approche globale, le Plan d'action couvre l'ensemble du continuum, de la prévention jusqu'aux soins palliatifs et à la fin de vie. Il prévoit 50 actions s'articulant autour de huit axes, qui visent notamment à renforcer la prévention et la détection précoce, à réduire les délais d'investigation, à assurer des traitements pertinents et à offrir un accompagnement adapté aux besoins des personnes et de leurs proches, tout au long de la trajectoire.

Le Plan d'action mise également sur la force des partenariats entre les équipes du réseau, les organismes communautaires et les personnes touchées par le cancer afin d'assurer des soins et des services accessibles, équitables et de qualité sur l'ensemble du territoire. Cette collaboration est essentielle pour mieux répondre aux réalités vécues et offrir un soutien humain et personnalisé. Plusieurs actions seront mises en œuvre par Santé Québec et les établissements, en collaboration avec leurs partenaires, en tenant compte des réalités locales.

Enfin, le Plan prévoit de renforcer l'utilisation des données en cancérologie afin de mieux mesurer les résultats, suivre l'évolution de la maladie, améliorer les pratiques cliniques et orienter les décisions en fonction des besoins observés sur le terrain.

Citation :

« Avec ce plan d'action, nous voulons prévenir davantage, améliorer l'accès aux soins et mieux accompagner les personnes touchées par le cancer, du premier dépistage jusqu'au suivi. Derrière chaque diagnostic, il y a une personne, une famille et une histoire. Ce plan nous donne des moyens concrets pour améliorer leur parcours de soins, tout en continuant de miser sur la prévention, l'innovation et une meilleure utilisation des données afin d'obtenir des résultats pour la population. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Plusieurs initiatives du Plan d'action visent à renforcer le rôle actif des patients, des patientes et de leurs proches, notamment en favorisant la prise de décision partagée, en améliorant l'accès à l'information et en développant des outils et des approches pour soutenir les personnes avant, pendant et après les traitements.

Le Plan a comme objectif d'améliorer l'accès au dépistage et d'adapter l'offre de services aux différentes clientèles, notamment les personnes sous-dépistées et celles ayant des besoins particuliers, ainsi que de favoriser une meilleure intégration de la première ligne.

Il comprend des actions pour s'assurer que chaque intervention, qu'elle soit préventive, diagnostique ou thérapeutique, apporte une réelle valeur pour la personne, en tenant compte de ses besoins, de sa condition et de ses préférences.

Il soutient le développement et l'utilisation accrue des données en cancérologie afin d'améliorer la performance du réseau et d'orienter les décisions cliniques et organisationnelles.

Lien connexe :

Pour consulter le Plan d'action 2026-2028 du Programme québécois de cancérologie.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Source : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170