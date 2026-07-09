Québec accorde 63 M$ à l'ITHQ pour l'acquisition d'un nouveau pavillon consacré à la gestion et à la recherche

MONTRÉAL, le 9 juill. 2026 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, en compagnie de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, ainsi que la directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), l'honorable Liza Frulla, sont fières d'annoncer l'attribution, par le gouvernement du Québec, d'une aide financière de 63 millions de dollars à l'ITHQ pour l'acquisition d'un bâtiment dans le but d'en faire un pavillon consacré à la gestion et à la recherche à Montréal.

Il s'agit du plus grand projet de développement depuis la création de l'ITHQ en 1968. Le nouveau pavillon aura pignon sur la rue Saint-Denis à proximité de l'édifice principal. Ce projet permettra à l'ITHQ d'adapter ses infrastructures à l'évolution de ses activités et aux besoins de sa communauté, tout en contribuant à la revitalisation du Quartier latin. Il augmentera la capacité d'accueil de l'établissement et favorisera l'amélioration des conditions d'apprentissage avec des installations et des équipements adaptés aux besoins de sa clientèle étudiante.

Unique au Canada, l'ITHQ est une école hôtelière de calibre international qui forme la relève du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, un secteur structurant de l'économie québécoise.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer l'ITHQ dans cette étape déterminante de son développement et reconnaît la pertinence et l'importance de ce projet. Véritable fleuron de l'enseignement supérieur québécois, l'Institut joue un rôle essentiel dans notre économie. Ce nouveau pavillon lui permettra de moderniser ses infrastructures, de soutenir la croissance de ses activités d'enseignement et de recherche, et de mieux répondre aux besoins de sa communauté étudiante. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

« Ce projet d'acquisition illustre notre vision pour le Quartier latin : un milieu vivant où l'enseignement, la recherche, la culture et l'innovation se renforcent mutuellement. En donnant à l'ITHQ les moyens de poursuivre sa croissance, notre gouvernement investit dans la relève, dans l'attractivité de Montréal et dans la vitalité économique d'un secteur névralgique de notre métropole. Chaque projet structurant comme celui-ci contribue à faire du Quartier latin un pôle encore plus dynamique et à consolider le rayonnement de Montréal. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Au cours des dernières années, l'ITHQ a profondément évolué. L'essor de notre offre universitaire et de nos activités de recherche nécessitait des infrastructures à la hauteur de nos ambitions. Grâce à l'appui du gouvernement du Québec, la plus importante école hôtelière au pays pourra se doter d'un pavillon entièrement consacré à la formation en gestion, notamment universitaire, ainsi qu'à la recherche. En créant des espaces propices à l'apprentissage, à l'innovation et à la collaboration, ce projet contribuera à former une relève hautement qualifiée et à soutenir le développement d'une industrie essentielle au rayonnement et à la prospérité du Québec. »

L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

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