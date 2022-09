OTTAWA, ON, le 16 sept. 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reprend progressivement les services frontaliers dans les aéroports encore touchés par les mesures temporaires mises en place en raison de la COVID-19. Aujourd'hui, l'ASFC reprendra ses services dans les 55 aéroports suivants :

Colombie-Britannique

Aéroport d'Atlin

Aéroparc Courtenay

Atterrissage d'hydravions de Courtenay

Aéroport de Creston

Aéroport de Duncan

Fort Langley River Landing

Aéroport de Grand Forks

Hydravions de Kamloops

Aéroport de Langley

Aéroport de Pitt Meadows

The Spit (Corilair)

Aéroport de Trail

Territoires du Nord-Ouest

Hydravions Inuvik (Lac Shell)

Aéroport Tuktoyaktuk James Gruben

Alberta

Aéroport Cooking Lake (Edmonton)

Aéroport de Milk River

Aéroport de Ponoka

Aéroport Villeneuve (Edmonton)

Manitoba

Aéroport municipal de Winkler

Ontario

Aéroport municipal d'Arnprior/South Renfrew

Aéroport de Brockville - Thousand Islands Regional Tackaberry

Canadian Bushplane Heritage Centre (hydravions)

Aéroparc de Centralia/Huron

Aéroport de Downsview

Aéroport de Gananoque

Aéroport de Goderich

Port de Goderich (hydravions)

Aéroparc de Grimsby

Aéroport de Guelph (aéroparc)

Aéroport de Huronia/Midland

Aéroport de la ville et du canton de Kincardine

Aéroport de Leamington Limité

Aéroport de Lindsay

Orillia/Lake St. John (hydravions)

Aéroport régional Owen Sound Billy Bishop

Aéroport municipal de la région de Parry Sound

Aéroport Port Elgin

Aéroport Rockcliffe

Aéroport municipal Saugeen

Aéroport de Smiths Falls/Montague

Aéroport municipal de Stratford

Aéroport de Tillsonburg

Aéroport de Welland

Aéroport de Wiarton (Keppel)

Atterrissage des hydravions à Wiarton (Keppel)

Aéroport municipal de Wingham

Québec

Aéroport de Gaspé

Aéroport d'hydravions de Gatineau

Nouveau-Brunswick

Aéroport de Grand Manan

Île-du-Prince-Édouard

Aéroport de Summerside

Nouvelle-Écosse

Aéroport de Debert

Aéroport de Digby

Aéroport Fox Harbour

Aéroport municipal de Trenton

Terre-Neuve-et-Labrador

Aéroport Winterland/Marystown

Dans certains sites de l'aviation générale, les services de dédouanement à la frontière continueront d'être suspendus ou seront offerts pendant des heures réduites jusqu'à nouvel ordre. Les voyageurs sont invités à consulter le site COVID-19 : Points d'entrée ouverts et réduction temporaire des services pour obtenir les dernières informations.

« Nous comprenons que les Canadiens sont désireux de voyager. C'est la raison pour laquelle, avec nos partenaires de l'industrie du transport aérien, nous avons poursuivi l'assouplissement progressif des mesures temporaires de gestion de la pandémie. Tout en privilégiant la santé et la sécurité de tous les Canadiens, l'annonce d'aujourd'hui contribuera à faciliter les voyages et permettra à ceux qui dépendent des petits aéroports d'un océan à l'autre de bénéficier d'un service de la plus haute qualité. »

- L'honorable Marco E.L. Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Les voyageurs peuvent contribuer à réduire les temps d'attente en arrivant toujours munis de leur passeport (ou d'une autre pièce d'identité acceptable) et en soumettant les renseignements obligatoires dans ArriveCAN, y compris ceux sur la vaccination contre la COVID-19, dans les 72 heures avant leur arrivée à la frontière.

Les voyageurs doivent vérifier s'ils sont autorisés à entrer au Canada et s'ils répondent à toutes les exigences d'entrée avant de se rendre à la frontière.

