Une enquête de l'ASFC aboutit à la condamnation de deux personnes pour contrebande de tabac

NIAGARA FALLS, ON, le 11 juill. 2025 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) annonce que deux personnes ont plaidé coupables et ont été condamnées dans le cadre d'une enquête sur la contrebande de tabac.

Les enquêteurs criminels de l'ASFC à Niagara Falls ont ouvert une enquête après que les frères McDuffie ont tenté de faire passer en contrebande 45 620 kg de tabac de contrebande, au total, dans un camion commercial. Les agents des services frontaliers du point d'entrée du pont de Queenston à Niagara-on-the-Lake ont saisi le tabac à trois occasions en 2021 et 2022. Ces activités de contrebande ont mené à une tentative d'évasion d'environ 17,5 millions de dollars en droits et taxes.

Le 17 juin 2025, James McDuffie, 53 ans, a plaidé coupable d'avoir fait de fausses déclarations au titre de la Loi sur les douanes. Il a été condamné à neuf mois d'assignation à résidence suivis de deux ans de probation.

Le 21 mai 2025, Jason McDuffie, 53 ans, a plaidé coupable à deux chefs d'accusation de contrebande au titre de la Loi sur les douanes et à deux chefs d'accusation de possession de tabac non estampillé aux termes de la Loi sur l'accise. Il a été condamné à une peine de deux ans moins un jour d'assignation à résidence avec sursis, à une probation de 12 mois et à 200 heures de services communautaires.

Les groupes criminels utilisent diverses méthodes pour introduire du tabac de contrebande au Canada. Cette contrebande soutient le crime organisé et contribue à l'acheminement d'autres marchandises illégales qui présentent un danger et sont très lucratives, telles que les stupéfiants et les armes. Le commerce du tabac de contrebande constitue une menace pour la sécurité et la santé des Canadiens.

Citations

« Les agents de l'ASFC sont déterminés à perturber le crime organisé en interceptant les produits de contrebande qui entrent au Canada. En saisissant les marchandises de contrebande, nous empêchons que les recettes soient réinvesties dans d'autres activités criminelles. La condamnation de ces personnes est le résultat de la diligence de nos enquêteurs criminels et de nos agents des services frontaliers. »

- Michael Prosia, directeur général régional, région du Sud de l'Ontario, Agence des services frontaliers du Canada

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, et ce, tout en veillant à ce que les Canadiens et les Canadiennes soient en sûreté. Vous trouverez des renseignements sur le plan frontalier à la page suivante : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration.

investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, et ce, tout en veillant à ce que les Canadiens et les Canadiennes soient en sûreté. Vous trouverez des renseignements sur le plan frontalier à la page suivante : frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration. La contrebande de tabac et les autres infractions à la Loi sur les douanes peuvent entraîner des poursuites judiciaires.

peuvent entraîner des poursuites judiciaires. Pour connaître les plus récentes statistiques, consultez la page Saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC au 1-888-502-9060.

www.cbsa-asfc.gc.ca

X : FrontiereCan

Facebook : FrontiereCan

Instagram : FrontiereCan

YouTube : FrontiereCan

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Ressources: Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945 ou 613-957-6500