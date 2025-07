SAINT JOHN, NB, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Des agents de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à Saint John, au Nouveau-Brunswick, ont récemment intercepté une cargaison de cannabis présumé, ce qui constitue la plus importante saisie de cannabis enregistrée depuis 2015.

Le 21 mai 2025, des agents des services frontaliers au port de Saint John, avec l'aide d'agents du renseignement de l'ASFC dans les régions du Grand Toronto et de l'Atlantique, ont examiné un conteneur maritime destiné à l'exportation vers l'Écosse, au Royaume-Uni.

Au cours de cet examen, les agents ont découvert plus de 6 700 kilogrammes de cannabis présumé, d'une valeur de 49,6 millions de dollars. La drogue avait été faussement déclarée sur les documents fournis à l'ASFC et dissimulée dans quelque 400 boîtes réparties dans le conteneur.

La quantité saisie dans cette seule expédition fait plus que tripler la quantité totale de cannabis saisie par l'ASFC dans tout le Canada au cours de la dernière année.

Le cannabis et tous les éléments de preuve ont été transmis à la Police fédérale de l'Est de la Gendarmerie royale du Canada (GRC - Nouveau-Brunswick) pour la suite de l'enquête.

L'ASFC et la GRC protègent nos frontières en collaborant à des enquêtes afin de prévenir la contrebande de drogues illégales et d'empêcher le crime organisé de menacer la sécurité et le bien-être des collectivités.

Bien que le cannabis soit légal au Canada, la contrebande de cannabis soutient le crime organisé et aide à financer d'autres activités illégales, telles que la contrebande de stupéfiants et d'armes. Elle est souvent utilisé comme échange contre d'autres drogues illégales importées au Canada, comme la cocaïne. Le commerce du cannabis de contrebande constitue une menace majeure pour la sécurité et la santé des Canadiens. Il s'agit d'une infraction criminelle grave, passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 5 ans, en vertu de la Loi sur les douanes et d'une peine de 14 ans en vertu de la Loi sur le cannabis.

« La priorité absolue de notre gouvernement est la sécurité des Canadiens et des Canadiennes. Le cannabis illégal contribue à alimenter le crime organisé transnational. Cette saisie témoigne de notre engagement continu à lutter contre cette situation et à assurer la force et la sécurité de nos frontières. Je félicite les agents de l'ASFC et de la GRC pour leur engagement à sécuriser la frontière. »

- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« Cette saisie historique est le résultat d'un plan tactique unifié et d'un échange de renseignements efficace entre les agents de l'ASFC et nos partenaires chargés de l'application de la loi. Je suis extrêmement fier du niveau de compétence, du professionnalisme et du travail acharné de tous ceux qui ont participé à cette opération menée par les services du renseignement. »

- Dominic Mallette, directeur général régional, Agence des services frontaliers du Canada, région de l'Atlantique

« La GRC continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, nationaux et internationaux de l'application de la loi, ainsi qu'avec des entités gouvernementales comme l'ASFC, afin d'assurer une intervention coordonnée visant à réduire la circulation de drogues illicites à l'intérieur et à l'extérieur du Canada. L'échange de renseignements et l'engagement opérationnel avec nos partenaires contribuent au succès des mesures de lutte contre le commerce illégal de drogues.

- Surintendant Germain Léger, Police fédérale, Gendarmerie royale du Canada

Faits en bref

Le Canada investit 1,3 milliard de dollars pour renforcer la sécurité à la frontière et le système d'immigration, et ce, tout en veillant à ce que les Canadiens et les Canadiennes soient en sûreté. Vous trouverez ici des renseignements sur le Plan frontalier : Le Plan frontalier du Gouvernement du Canada : investissements importants pour renforcer la sécurité des frontières et notre système d'immigration - Canada.ca





Les agents de l'ASFC au Centre d'examen des conteneurs à Saint John sont chargés d'examiner les conteneurs et le fret à risque élevé qui entrent au Canada ou en sortent par voie maritime au port de Saint John.





Travaillant en étroite collaboration avec d'autres organismes d'application de la loi, y compris la GRC, l'ASFC utilise des données, des renseignements et des indicateurs de risque pour identifier les marchandises illégales qui transitent par la frontière.





L'Agence mène des opérations de renseignement et des enquêtes afin d'identifier et d'intercepter la contrebande. Ces activités continuent de donner lieu à de nombreuses saisies partout au pays et à diverses accusations portées en vertu de la Loi sur les douanes et le Code criminel du Canada.





Pour obtenir les plus récentes statistiques sur les saisies, consultez la page Statistiques sur les mesures d'exécution de la loi de l'Agence des services frontaliers du Canada.





Si vous avez des renseignements sur des activités transfrontalières suspectes, veuillez appeler la ligne sans frais de surveillance frontalière de l'ASFC au 1‑888‑502‑9060.

