OTTAWA, ON, le 28 avril 2022 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) reprend progressivement les services frontaliers à certains aéroports touchés par les mesures temporaires mises en place en raison de la COVID-19. L'ASFC reprendra ses services dans 47 petits aéroports le 2 mai et le 15 mai 2022.

Les services de dédouanement reprendront dans les aéroports suivants le 2 mai 2022 (en heure locale) :

ONTARIO

Brampton Flying Club

Heures de service : déclaration par téléphone

Aéroport de Brantford

Heures de service : 9 h à 17 h, du lundi au vendredi.

Aéroparc de Burlington

Heures de service : déclaration par téléphone

Aéroport de Carp

Heures de service : déclaration par téléphone

Aéroport de Chatham

Heures de service : déclaration par téléphone

Aéroport régional de Collingwood

Heures de service : 9 h à 17 h, du lundi au vendredi

Aéroport régional de Cornwall

Heures de service : 8 h à 17 h, 7 jours sur 7

Aéroport de Fort Frances

Heures de service : 7 h à 23 h, 7 jours sur 7

Lakehead Aviation (hydravions)

Heures de service : 8 h à 17 h, 7 jours sur 7

Aéroport du district de Niagara

Heures de service : 8 h à 12 h, 7 jours sur 7

Aéroport Pelee Island

Heures de service :

Printemps et été : 8 h à 20 h, du lundi au jeudi et le samedi

8 h à 23 h, vendredi et dimanche

Automne et hiver : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

Rainy Lake Sports - Quai CanOp

Heures de service : 7 h à 19 h, 7 jours sur 7

Aéroport de Sudbury

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi

Aéroport municipal de St. Thomas

Heures de service : 9 h à 15 h, du lundi au vendredi

Aéroport municipal de Toronto/Buttonville

Heures de service : 7 h à 20 h, 7 jours sur 7

YUKON

Aéroport de Beaver Creek

Heures de service : 8 h à 12 h, 7 jours sur 7, de mai à octobre

Aéroport de Dawson City

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, 7 jours sur 7, de mi-mai à mi-septembre

8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi, de la mi-septembre à la mi-mai

Aéroport d'Old Crow

Heures de service : 9 h à 21 h, 7 jours sur 7

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Aéroport de Boundary Bay

Heures de service : 10 h à 18 h, 7 jours sur 7

Brechin Point Seaplane

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, 7 jours sur 7

Aéroport de Campbell River

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, 7 jours sur 7

Aéroport de Castlegar

Heures de service : Déclaration par téléphone

Aéroport d'Eckharts

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, 7 jours sur 7

Flotteurs Patricia Bay

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, 7 jours sur 7

Aéroport de Port Hardy

Heures de service : 8 h à 12 h, 7 jours sur 7

Centre de vol du port de Vancouver

Heures de service : 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

MANITOBA

Aéroport de Brandon

Heures de service : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

Aéroport Piney Pinecreek Border

Heures de service : 9 h à 17 h, 7 jours sur 7

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Aéroport Inuvik Mike Zubko

Heures de service : 9 h à 17 h, du lundi au vendredi.

QUÉBEC

Aéroport de Baie-Comeau Pointe Lebel

Heures de service : déclaration par téléphone

Aéroport de Bromont

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi

Aéroport de Drummondville

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi

Aéroport exécutif de Gatineau-Ottawa

Heures de service : 8 h à 16 h, du lundi au vendredi

Aéroport des Îles-de-la-Madeleine

Heures de service : 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi

La Macaza - Mont Tremblant International

Heures de service : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7

Lac-des-Rapides

Heures de service : 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi

Aéroport de Lachute

Heures de service : 8 h à 20 h, du lundi au vendredi

Aéroport de Sept-Îles

Heures de service : 8 h à 16 h 30, du lundi au vendredi

Aéroport de Ville St-Georges

Heures de service : 8 h à 12 h, 7 jours sur 7

Les services de dédouanement reprendront dans les aéroports suivants le 15 mai 2022 (en heure locale) :

ALBERTA

Aéroport de Calgary/Springbank

Heures de service : déclaration par téléphone

Aéroport de Lethbridge

Heures de service : déclaration par téléphone

SASKATCHEWAN

Aéroport d'Estevan

Heures de service : déclaration par téléphone

ONTARIO

Rivière Gananoque Dock Day PUC (hydravions)

Heures de service : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7 - du 15 mai au 15 octobre

Aéroport de Gore Bay

Heures de service : 10 h à 19 h, 7 jours sur 7, du 15 mai au 31 octobre

Aéroport de Kenora

Heures de service : 8 h à 20 h, 7 jours sur 7, du 15 mai au 15 octobre

Quai de la ville de Kenora

Heures de service : 8 h à 17 h, 7 jours sur 7, du 15 mai au 15 octobre

Aéroport municipal de Manitoulin East (Manitowaning)

Heures de service : 10 h à 19 h, 7 jours sur 7, du 15 mai au 31 octobre

Dans certains sites de l'aviation générale, les services de dédouanement à la frontière continueront d'être suspendus ou seront offerts pendant des heures réduites jusqu'à nouvel ordre. Les voyageurs sont invités à consulter le site COVID-19 : Points d'entrée ouverts et réduction temporaire de service pour obtenir les dernières informations.

Faits en bref

Les voyageurs peuvent contribuer à les temps d'attente en arrivant toujours munis de leur passeport (ou d'une autre pièce d'identité acceptable) et en soumettant les renseignements obligatoires dans ArriveCAN, y compris ceux sur la vaccination contre la COVID-19, dans les 72 heures avant leur arrivée à la frontière.

Les voyageurs doivent vérifier s'ils sont autorisés à entrer au Canada et s'ils répondent à toutes les exigences d'entrée avant de se rendre à la frontière.

Liens connexes

SOURCE Agence des services frontaliers du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence des services frontaliers du Canada, [email protected], 1-877-761-5945