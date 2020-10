LÉVIS, QC, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La pandémie de COVID-19 a durement touché les entrepreneurs du Québec et les propriétaires d'entreprises et d'organismes doivent faire preuve de résilience et de créativité afin d'adapter leurs opérations aux règles sanitaires et aux exigences de distanciation physique.

La ville de Lévis n'échappe pas à la crise. La vitalité des grands centres comme Lévis se doit d'être préservée. Sur le terrain, les nombreux appels à l'aide face à la situation critique vécue par les commerçants et les entreprises ont été entendus.

C'est pourquoi Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec), annonce aujourd'hui un appui financier de 175 000 $ à Développement PME Chaudière-Appalaches. DPME est un partenaire de croissance des PME ici comme à l'international, dont l'équipe d'experts offre un service-conseil personnalisé pour apporter des solutions concrètes aux défis des entreprises en efficacité opérationnelle, en innovation et en développement de marchés.

Cette contribution non remboursable a été accordée par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale (FARR). Doté d'un budget total de plus de 1,5 milliard de dollars, le FARR permet de consacrer plus de 280 millions de dollars pour soutenir les entreprises et les OBNL du Québec. En vertu de cette initiative, des fonds d'urgence pour couvrir des besoins de fonds de roulement ainsi que de l'aide technique sont offerts aux entreprises et OBNL québécois.

Développement PME Chaudière-Appalaches au service des entrepreneurs lévisiens

Pour la ville de Lévis, le volet d'aide technique aux PME est assuré par Développement PME Chaudière-Appalaches, un OBNL ayant pour mission de favoriser l'essor économique de la région de Chaudière-Appalaches.

Grâce à ce soutien de DEC, DPME pourra offrir des services d'aide technique jusqu'au 31 mars 2021 à des entreprises et OBNL de Lévis touchés par les impacts économiques de la COVID-19. Les entreprises et organismes bénéficieront de l'expertise et de l'accompagnement de ressources spécialisées afin de stabiliser leur situation et ainsi d'être en meilleure position pour la relance économique.

Le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 a permis de protéger des millions d'emplois, de fournir de l'aide d'urgence aux familles et de garder les entreprises à flot tout au long de la pandémie. Pendant que nous poursuivons la relance de notre économie en toute sécurité, le gouvernement du Canada placera toujours les Canadiens au premier plan de ses préoccupations, tout en travaillant à bâtir une économie résiliente et plus juste pour tous.

Citations

« Depuis le début de cette pandémie, notre gouvernement a été à l'écoute et reconnaît que nos entreprises font face à des réalités et à des défis uniques. Les aider à innover afin qu'elles puissent mieux rebondir face à la crise et ainsi accroître leur compétitivité est au cœur de nos priorités. Avec l'annonce d'aujourd'hui, notre message est clair : nous sommes là pour le Québec avec des mesures concrètes, et nous travaillons avec les entreprises d'ici pour créer des emplois pour les Québécois et relancer notre économie. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Les petites et moyennes entreprises ont été durement touchées par la COVID-19, et le Fonds d'aide et de relance régionale a été mis en place pour les aider. La deuxième vague s'amorce, et nous avons clairement entendu le message des entreprises et des travailleurs selon lequel du soutien additionnel est nécessaire. Nous travaillons avec des collaborateurs clés, comme DPME, afin de soutenir de bons emplois locaux et de faire en sorte que notre économie revienne en force. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Depuis plus de 15 ans, DPME s'investit auprès des entreprises manufacturières de la région de Chaudière-Appalaches afin de les accompagner dans leur croissance. Nous vivons actuellement une période difficile et nous savons que les petites et moyennes entreprises de même que les OBNL ont aussi besoin d'être épaulés plus que jamais. Notre vitalité économique dépend de nos efforts pour soutenir nos entrepreneurs ; c'est pourquoi nous répondons présents pour leur permettre de planifier leur relance, de maintenir les emplois et de poursuivre leurs activités. »

Daniel Voyer, directeur général, Développement PME Chaudière-Appalaches

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles. L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

