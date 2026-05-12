OTTAWA, ON, le 12 mai 2026 /CNW/ - Si, après avoir fait vos impôts, vous réalisez que vous avez oublié de demander une déduction, de déclarer un revenu ou que vous avez commis une erreur, ne vous inquiétez pas! Vous pouvez demander des modifications à votre déclaration sans en produire une nouvelle. Ce processus vous permet d'avoir une déclaration exacte et de payer ou de recevoir le bon montant.

Depuis la dernière période des impôts, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a apporté plusieurs améliorations pour simplifier les demandes de modification aux déclarations et accélérer leur traitement.

Quoi de neuf concernant les demandes de modifications ?

Ces améliorations visent à accélérer le processus et à améliorer votre expérience. Elles permettent notamment :

de traiter plus rapidement les demandes : La plupart des demandes soumises en ligne sont traitées dans un délai de deux semaines . Grâce à nos efforts continus, les demandes envoyées par la poste sont désormais traitées selon notre norme de service de huit semaines . Cela représente une nette amélioration par rapport au délai de 30 semaines en 2025. Cela dit, la production en ligne est encore beaucoup plus rapide. Nous continuons de recevoir un volume élevé de courriers, qui sont traités manuellement;

La plupart des demandes soumises en ligne sont traitées dans un délai de . Grâce à nos efforts continus, les demandes envoyées par la poste sont désormais traitées selon notre norme de service de . Cela représente une nette amélioration par rapport au délai de 30 semaines en 2025. Cela dit, la production en ligne est encore beaucoup plus rapide. Nous continuons de recevoir un volume élevé de courriers, qui sont traités manuellement; d'effectuer un meilleur suivi : L'outil de vérification des délais de traitement est régulièrement mis à jour afin que vous puissiez accéder au délai de traitement prévu. Veuillez noter que les demandes en ligne sont traitées beaucoup plus rapidement. Vous pouvez également consulter les mises à jour sur l'état de votre demande sans avoir à appeler l'ARC. Le suivi des progrès dans votre compte de l'ARC indique le délai de traitement prévu et la date d'achèvement estimée;

L'outil de vérification des délais de traitement est régulièrement mis à jour afin que vous puissiez accéder au délai de traitement prévu. Veuillez noter que les demandes en ligne sont traitées beaucoup plus rapidement. Vous pouvez également consulter les mises à jour sur l'état de votre demande sans avoir à appeler l'ARC. Le suivi des progrès dans votre compte de l'ARC indique le délai de traitement prévu et la date d'achèvement estimée; d'améliorer des outils numériques : Grâce aux commentaires de fiscalistes et de membres du secteur, l'ARC a clarifié ses pages web et rendu les options de demande en ligne plus faciles à trouver et à utiliser. Des travaux sont également en cours pour simplifier l'envoi des pièces justificatives.

Au cours de la prochaine année et par la suite, nous continuerons d'automatiser certains processus et d'améliorer nos outils numériques pour rendre les demandes de modifications encore plus rapides, plus simples et plus conviviales.

Demander des modifications

Modifier votre déclaration est simple. Vous pouvez choisir l'une des deux options suivantes :

La plus rapide : vous soumettez votre demande en ligne : Connectez-vous à votre compte de l'ARC et utilisez le service « Modifier ma déclaration ». Trouvez un logiciel d'impôt homologué et utilisez le service « ReTRANSMETTRE ».





La plus lente : vous soumettez votre demande par la poste : Remplissez le formulaire T1-ADJ, Demande de redressement d'une T1. Envoyez-le accompagné de vos pièces justificatives à votre centre fiscal.



Soumettre des pièces justificatives

Pour les demandes en ligne, vous n'avez pas à fournir de pièces justificatives, sauf si l'ARC communique avec vous après l'envoi de votre demande. À ce moment-là, elle vous fournira un numéro de cas. Vous ne pouvez pas soumettre ou joindre de documents avant d'avoir reçu un numéro de cas.

Lorsque des documents sont requis, vous pouvez les soumettre en ligne au moyen de votre compte de l'ARC en utilisant le numéro de cas fourni. Vous pourriez recevoir ce numéro dans les 24 heures, mais cela peut prendre plus de temps. L'attente du numéro de cas peut sembler être une étape supplémentaire, mais plus de la moitié des demandes de modification en ligne sont traitées sans pièces justificatives.

Pour les demandes envoyées par la poste, joignez vos pièces justificatives et envoyez-les avec le formulaire T1-ADJ dûment rempli à votre centre fiscal.

Faire une divulgation volontaire

Si vous n'avez pas déclaré certains revenus ou certains biens pour une année antérieure, ou si vous n'avez jamais produit de déclaration ni de formulaire pour une année passée, le Programme des divulgations volontaires vous permet de corriger la situation. Dans de nombreux cas, vous pouvez éviter des pénalités et réduire les intérêts à payer.

Pour en savoir plus ou pour soumettre une demande, allez à Programme des divulgations volontaires.

Conseils pour éviter les retards

Soumettez votre demande en ligne : En soumettant votre demande en ligne plutôt qu'en format papier, vous pouvez recevoir votre avis de nouvelle cotisation et tout remboursement beaucoup plus rapidement.

En soumettant votre demande en ligne plutôt qu'en format papier, vous pouvez recevoir votre avis de nouvelle cotisation et tout remboursement beaucoup plus rapidement. Fournissez des renseignements complets : Incluez toutes les modifications dans une seule demande, vérifiez l'exactitude des montants et conservez les pièces justificatives à portée de main au cas où l'ARC en aurait besoin.

Si le traitement de votre demande prend plus de temps que prévu, consultez l'état affiché dans votre compte de l'ARC plutôt que de nous appeler. Les renseignements dans votre compte sont les plus récents. Les agents des centres de contact n'ont pas plus d'information. L'état sera mis à jour dès qu'il y aura des progrès.

Situations où le traitement peut prendre plus de temps

En raison d'un volume élevé de demandes, certains dossiers prennent plus de temps que prévu. Les délais de traitement sont fixés sous réserve que vous ayez fourni tous les renseignements à l'avance. Des retards peuvent survenir si des détails supplémentaires ou une vérification sont nécessaires.

Le traitement des demandes qui nécessitent un examen supplémentaire peut prendre jusqu'à 49 semaines .

. Le traitement des demandes liées à des déclarations internationales ou de non-résidents (notamment les déclarations d'émigrants) peut également prendre plus de temps.

Sachez que, pendant cette période, vous continuerez de recevoir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit. Les rajustements seront appliqués de façon rétroactive une fois votre demande traitée.

Passez à l'action dès aujourd'hui

Pour modifier votre déclaration, allez à Modifier une déclaration de revenus et soumettez votre demande en ligne. C'est l'option la plus rapide, la plus simple et la plus efficace.

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SOURCE Agence du revenu du Canada