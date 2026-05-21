À travers le Québec, 27 organisations du secteur de l'aluminium touchées par les droits de douane américains ont reçu l'appui de DEC dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire.

MONTRÉAL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Aujourd'hui, Carlos Leitão, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a profité de sa présence à l'assemblée générale annuelle d'AluQuébec, la Grappe industrielle de l'aluminium du Québec, pour annoncer une contribution non remboursable de 1 485 000 $. Cet appui permettra de renforcer le rôle de catalyseur de cet organisme qui offre aux entreprises un accompagnement spécialisé ainsi qu'un meilleur accès à des connaissances stratégiques et à des occasions de diversification de marchés.

M. Leitão a profité de l'occasion pour faire le point sur les investissements de DEC pour soutenir les transformateurs d'aluminium au Québec. À ce jour, 27 organisations liées à ce secteur - dont AluQuébec - ont bénéficié d'un appui totalisant 20 275 574 $. Ce financement est accordé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada. Le gouvernement du Canada aide concrètement les entreprises et les organisations touchées par les perturbations du contexte économique générées par les droits de douane en appuyant des projets qui améliorent leur productivité, optimisent leurs procédés et renforcent leur compétitivité, tout en aidant à la consolidation d'environ 1 775 emplois dans plusieurs régions du Québec.

Cette annonce fait écho à un ensemble de mesures fédérales annoncées le 4 mai dernier en appui aux entreprises affectées par les mesures tarifaires, dont une bonification de l'IRRT de 500 millions de dollars et le lancement d'un nouveau programme de financement d'un milliard de dollars de la Banque de développement du Canada destiné aux entreprises de transformation métallurgique afin de répondre à leurs besoins de liquidités et d'adaptation. Ces mesures totalisant 1,5 milliard de dollars visent à contrer les pressions tarifaires résultant de l'ajustement du 6 avril 2026 des droits de douane américains sur les produits canadiens contenant de l'acier, de l'aluminium et du cuivre.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes pour renforcer l'économie canadienne. Il agit de manière concrète, en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires. En investissant dans les travailleurs et les entreprises de secteurs stratégiques comme l'industrie de l'aluminium, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie plus résiliente et capable de mieux s'adapter aux fluctuations du marché, au bénéfice de l'ensemble du pays.

Citations

« Le gouvernement du Canada met en place les mesures nécessaires pour répondre aux droits de douane qui touchent nos industries. Quand celles-ci sont soumises à de grandes perturbations, comme c'est le cas avec le secteur de l'aluminium au Québec, nous devons réagir rapidement, avec des mesures concrètes pour que les entreprises puissent maintenir leurs activités. Nous voulons leur donner les outils dont elles ont besoin pour rester compétitives, renforcer leurs chaînes d'approvisionnement et poursuivre leur croissance. Avec l'Initiative régionale de réponse tarifaire, nous investissons pour nous assurer que l'industrie de l'aluminium continue de jouer un rôle clé dans l'économie québécoise et canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Aujourd'hui, à l'assemblée générale d'AluQuébec, nous posons un geste concret en appuyant la Grappe industrielle de l'aluminium, tout en mettant en lumière l'ampleur de notre soutien aux transformateurs d'aluminium partout au Québec. Dans un contexte de pressions tarifaires, il est essentiel d'appuyer à la fois les organisations qui structurent la filière et les entreprises qui innovent sur le terrain, afin de renforcer la compétitivité et la résilience de l'ensemble du secteur. »

Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« L'industrie de l'aluminium traverse actuellement une transformation profonde de ses équilibres commerciaux et industriels. Dans ce contexte, la compétitivité des PME ne pourra pas reposer uniquement sur leur capacité à absorber les chocs tarifaires. Elle passera aussi par notre capacité collective à mieux structurer les chaînes de valeur canadiennes, à développer des marchés stratégiques et à positionner davantage le savoir-faire du secteur de l'aluminium québécois dans les grands projets d'avenir. Le soutien annoncé aujourd'hui permettra à AluQuébec d'accélérer des initiatives concrètes pour accompagner les entreprises vers des marchés à fort potentiel comme la défense et les infrastructures, soutenir des démarches de diversification commerciale et multiplier les collaborations industrielles à l'échelle canadienne afin de mieux intégrer les capacités des PME aux chaînes d'approvisionnement stratégiques du pays. »

Charlotte Laramée, présidente-directrice générale, AluQuébec

Faits en bref

DEC intervient auprès des transformateurs d'aluminium. Le Québec compte plus de 1 700 entreprises transformatrices d'aluminium, représentant 30 000 emplois. Ces entreprises ont un chiffre d'affaires annuel global de l'ordre de 11,6 G$.

Dotée d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, l'IRRT vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme.

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]