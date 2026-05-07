OTTAWA, ON, le 7 mai 2026 /CNW/ - Alors que la date limite de production des déclarations de revenus du 30 avril est passée, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a le plaisir de faire un compte-rendu sur la période des impôts de 2026. Durant cette période, plus de 28,5 millions de déclarations de revenus ont été produites, dont 95,6 % en ligne. L'ARC a également versé plus de 15 millions de remboursements, totalisant plus de 35 milliards de dollars, avec une moyenne de remboursement de 2 282 $.

Tout au long de cette période des impôts, l'ARC a poursuivi ses efforts pour offrir un service rapide, précis et fiable, en s'appuyant sur les changements réalisés au cours de la dernière année. Les centres de contact ont reçu plus de 6,5 millions d'appels, soit environ 120 000 appels par jour. Malgré le volume élevé d'appels, ils répondaient en moyenne à plus de 75 % d'appelants uniques, atteignant un maximum de 83 %. L'ARC faisait régulièrement état des niveaux de services pour que les Canadiens et les Canadiennes sachent à quoi s'attendre lors de leurs appels. L'état des niveaux de services demeure affiché sur la page Web de l'ARC.

L'utilisation des services numériques a continué de croître. Actuellement, environ 23 millions d'utilisateurs ont un compte de l'ARC, ce qui leur permet de suivre l'état de leur déclaration de revenus, de consulter les avis, d'obtenir de l'aide en direct d'agents, et plus encore. De plus, les nouvelles fonctions de récupération des comptes et les outils de paiement en ligne ont réduit le besoin de contacter les centres d'appels et ont aidé les Canadiens et les Canadiennes à accéder aux services de façon autonome.

Fournir de l'aide pour la déclaration de revenus, notamment les options en ligne et l'assistance supplémentaire pour les personnes qui en ont besoin, demeure une priorité. Les bénévoles du Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt ont produit plus de 480 000 déclarations de revenus (du 1er janvier au 31 mars 2026). Ils continueront de servir les communautés à l'échelle du Canada grâce au financement renouvelé pour les organismes admissibles au cours des trois prochaines années. Service gratuit de l'ARC, Déclarer simplement permet aux Canadiens admissibles de produire leur déclaration de revenus par téléphone ou en ligne au moyen d'une série de questions rapides. Il a facilité la préparation de plus de 73 000 déclarations de revenus cette saison, ce qui améliore l'accès pour les Canadiens et les Canadiennes à faible revenu.

Pour obtenir des versements de prestations et de crédits, les Canadiens et Canadiennes doivent produire une déclaration de revenus chaque année. La production d'une déclaration pour 2025 est particulièrement importante pour les personnes admissibles à la prestation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels (ancien crédit pour la TPS/TVH), qui peut atteindre cette année 1890 $ pour une famille de quatre personnes et 950 $ pour une personne seule.

Les Canadiens et Canadiennes qui n'ont pas encore produit leur déclaration de revenus de 2025 ou qui n'ont pas encore payé leur solde dû sont encouragés à le faire afin d'éviter les pénalités, les intérêts et les interruptions des versements de prestations et de crédits. Une fois l'avis de cotisation reçu, il est possible d'effectuer le redressement d'une déclaration dans un compte de l'ARC ou avec un logiciel d'impôt homologué.

Les résultats de la période des impôts de 2026 démontrent l'importance d'offrir des services et des renseignements fiables, rapides et faciles aux Canadiens et Canadiennes. Lorsqu'ils peuvent produire leur déclaration de revenus et interagir avec l'ARC de la façon qui leur convient, cela améliore leur expérience globale et renforce leur confiance. Entraînée par cet élan, l'ARC continuera d'améliorer les délais de traitement, l'accessibilité des centres d'appels et les services numériques, avec la préparation en cours pour la prochaine période des impôts, comme le crédit d'impôt pour les préposés aux services de soutien à la personne et l'élargissement des options de production automatique des déclarations de revenus.

Citations

« La période d'imposition de 2026 a mis en évidence l'importance que l'ARC accorde à l'amélioration des services pour les Canadiens et les Canadiennes. Grâce à l'adoption de nouvelles technologies et des approches novatrices, il est maintenant plus efficace, fiable et convivial de faire vos impôts. Cela aide l'ARC à remplir son mandat d'administrer des programmes fiscaux et de prestations qui soutiennent le bien-être économique et social de l'ensemble de la population canadienne. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national

« Les contribuables voient de réels avantages grâce aux améliorations des services que l'ARC a apportées à l'approche de cette période des impôts. Par exemple, ils peuvent maintenant obtenir plus rapidement leurs remboursements, et gérer leurs affaires fiscales plus simplement. Bien que nous célébrions ces réussites, notre travail n'est pas terminé. Nous continuerons de moderniser et de simplifier le régime fiscal en utilisant de nouvelles technologies pour veiller à ce qu'il soit adapté aux besoins des contribuables. »

L'honorable Wayne Long, secrétaire d'État (Agence du revenu du Canada et institutions financières)

Faits en bref

Toutes les données reflètent la période du 23 février au 30 avril 2026, sauf indication contraire

Plus de 14 millions de contribuables ont utilisé le service Préremplir ma déclaration pour remplir certaines parties de leur déclaration de revenus de 2025.

Le contenu Évitez l'attente de l'ARC a attiré environ 174 000 visiteurs uniques pendant cette période des impôts. Les Canadiens ont utilisé ces outils pour accomplir plus de 37 000 tâches prioritaires en libre-service, montrant que plusieurs profitent d'options plus rapides et sans attente qui les aident à obtenir des réponses sans avoir à appeler.

Le chatbot d'intelligence artificielle (IA) générative de l'ARC a tenu plus de 445 000 sessions de discussion, permettant aux utilisateurs de trouver eux-mêmes des réponses à plus de 657 000 questions fiscales.

Comme annoncé récemment, dans le cadre de la transition vers l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, un versement supplémentaire unique du crédit pour la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) sera versé le 5 juin 2026. Les particuliers ayant eu droit au crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026 devraient recevoir le versement unique.

À l'automne 2026, l'ARC mènera un projet pilote pour produire des déclarations de revenus au nom de certains particuliers admissibles qui ne doivent pas d'impôt (sous réserve d'obtenir la sanction royale).

En mars 2027, environ 1 million de particuliers admissibles seront invités à examiner et à approuver une déclaration de revenus préremplie directement dans leur compte de l'ARC.

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SOURCE Agence du revenu du Canada