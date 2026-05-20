OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - C'est payant de faire ses impôts chaque année!

Lorsque vous faites vos impôts chaque année, vous ne faites pas que déclarer vos revenus : c'est la clé pour recevoir, et continuer à recevoir, des prestations et des crédits qui peuvent vous aider à couvrir vos dépenses courantes, y compris la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et le besoins essentiels (ACEBE). Si vous ne faites pas vos impôts, vous pourriez passer à côté des prestations et des crédits auxquels vous avez droit.

Chèques de prestations du gouvernement du Canada avec des billets canadiens en arrière-plan (Groupe CNW/Agence du revenu du Canada)

Pourquoi est-il important de faire vos impôts à temps?

Vos montants de prestations et crédits pour l'année sont calculés après le traitement de votre déclaration de revenus. Chaque année, en juillet, vos versements de prestations et de crédits sont calculés à nouveau selon la déclaration de revenus que vous avez envoyée pour l'année précédente.

Lorsque vous faites vos impôts à temps :

vos versements de prestations et crédits de juillet arrivent à temps ;

; vous évitez les retards inattendus;

votre admissibilité et le montant de vos versements restent à jour.

Si vous faites vos impôts en retard, vous recevrez quand même vos versements, mais ils pourraient être retardés jusqu'à ce que l'Agence du revenu du Canada (ARC) termine le traitement de votre déclaration.

Si vous avez des déclarations en retard et que vous devez vous rattraper, sachez qu'il n'est pas trop tard pour faire vos impôts! Des paiements rétroactifs vous seront versés une fois que vos déclarations sont traitées et que vous recevez vos avis de cotisation.

Informez l'ARC de tout changement dans votre situation personnelle ou financière

Certains changements dans votre vie pourraient modifier les montants des prestations et des crédits auxquels vous avez droit. Assurez-vous donc d'en tenir l'ARC informée.

Allez à Mettre à jour vos renseignements personnels auprès de l'ARC pour informer l'ARC de changements à votre adresse, votre numéro de téléphone, votre nom, votre état civil et plus encore.

Soyez à l'affût de votre avis de détermination

L'ARC vous enverra un avis de détermination en ligne pour chaque prestation et crédit applicable auquel vous avez droit. Vous pouvez trouver ces documents importants dans votre compte de l'ARC.

Vos avis de détermination indiqueront :

à quels prestations et crédits vous avez droit;

combien d'argent vous recevrez de juillet 2026 à juin 2027.

Si vous avez perdu l'accès aux justificatifs d'identité de votre compte, allez à S'inscrire à un compte de l'ARC pour en récupérer l'accès.

Prestations et crédits versés cet été

Le 5 juin 2026 : Versement supplémentaire unique

Le versement supplémentaire unique du crédit pour la TPS/TVH, annoncé dans le cadre de la nouvelle Allocation canadienne pour l'épicerie et le besoins essentiels (ACEBE) , sera versé aux personnes admissibles le 5 juin 2026.

annoncé dans le cadre de la nouvelle , sera versé aux personnes admissibles le 5 juin 2026. Si vous avez reçu le versement du crédit pour la TPS/TVH en janvier 2026, vous recevrez automatiquement le supplément unique.

Remarque : Le supplément unique s'affichera comme un versement du crédit pour la TPS/TVH sur votre avis et possiblement aussi sur votre relevé bancaire si vous êtes inscrit au dépôt direct. Cela s'explique par le fait que le supplément unique sera versé avant le lancement officiel de la nouvelle ACEBE.

À partir de juillet 2026 :

Le premier paiement trimestriel de l' ACEBE , anciennement le crédit pour la TPS/TVH, sera versé le 3 juillet 2026 .

, anciennement le crédit pour la TPS/TVH, sera versé le . Les particuliers admissibles commenceront à recevoir des versements de l'ACEBE maintenant que les versements du crédit pour la TPS/TVH sont terminés. Les versements de prestations de l'ACEBE peuvent comprendre un montant pour un programme de prestations provincial ou territorial connexe, selon votre province ou territoire de résidence.

Vous serez admissible à l'ACEBE si vous avez fait vos impôts pour 2025 et que vous répondez aux critères d'admissibilité pour y avoir droit.

et que vous répondez aux critères d'admissibilité pour y avoir droit. Si vous n'avez pas encore fait vos impôts, ou si vous les avez faits en retard, vous recevrez votre premier versement de l'ACEBE après le traitement de votre déclaration de revenus.

Si vous avez des déclarations en retard et vous travaillez à vous rattraper, ne vous inquiétez pas! Ce versement sera disponible rétroactivement si vous y avez droit.

Soyez au courant des principales dates de versement

Découvrez quand vos paiements de prestations et de crédits seront versés en allant à Dates de paiement des prestations. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre listes d'envoi électronique pour recevoir des rappels par courriel environ une semaine avant chaque versement.

Facilitez-vous les choses : Passez au numérique et au libre-service en ligne!

Inscrivez-vous aux services numériques de l'ARC pour rester informé au sujet de vos prestations et de vos crédits et vous assurer de continuer à recevoir tous les versements et allégements fiscaux auxquels vous avez droit. Allez à S'inscrire à un compte de l'ARC pour en savoir plus.

Vous pouvez accéder aux outils et aux ressources suivants sans avoir à décrocher le téléphone!

Une fois que vous avez un compte en ligne, inscrivez-vous au courrier numérique pour recevoir vos avis rapidement et en toute sécurité.

Inscrivez-vous au dépôt direct auprès de votre institution financière ou à canada.ca/arc-depot-direct pour recevoir tous vos versements et remboursements directement dans votre compte bancaire.

Faites le suivi du statut de vos prestations, consultez vos avis de détermination et vérifiez l'état de vos demandes en vous connectant à votre compte de l'ARC en ligne.

Allez à Vérifier les délais de traitement de l'ARC pour obtenir une estimation générale des délais de traitement actuels des demandes liées aux prestations et crédits.

Allez à Évitez l'attente pour trouver les réponses dont vous avez besoin ou des options libre-service qui vous éviteront d'avoir à appeler ou de faire la file!

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SOURCE Agence du revenu du Canada